Jadwal Siaran TV Liga Italia Malam ini, Napoli dan Milan Dapat Lawan Mudah, Rossoneri Jangan Lengah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal bola Liga Italia pekan ke-14 dan stasiun TV yang menyiarkan mulai malam ini, Rabu (9/11/2022) hingga Jumat (11/11/2022) dini hari WIB, ada laga Napoli vs Empoli, Cremonese vs AC Milan, Inter Milan vs Bologna dll.

Seluruh pertandingan Liga Italia pekan ini kembali disiarkan lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 1. Stasiun TV lokal RCTI tidak mengagendakan siaran langsung pertandingan Serie A.

Jadwal Liga Italia malam ini akan diwarnai dua pertandingan menarik, yakni Napoli vs Empoli dan Cremonese vs AC Milan.

Napoli di atas kertas bisa mengungguli Empoli untuk menjaga puncak Klasemen Liga Italia dari kejaran para pesaingnya.

Hal ini bisa membuat AC Milan yang melawan Cremonese justru dalam tekanan karena juga tak boleh kehilangan poin.

Rossoneri saat ini di peringkat dua klasemen sementara dengan 29 poin dari 13 laga, terpaut enam poin dari Napoli.

Pasukan Pioli menyambut laga ini bermodal rekor tak terkalahkan dalam lima dari enam laga tandang musim ini, dengan catatan tiga menang, dan dua kali seri.

Di sisi lain, meskipun mungkin terlalu dini untuk mengatakan, Cremonese adalah salah satu calon kuat terdegradasi.

Saat ini, mereka duduk di urutan ke-18 di klasemen Serie A, satu poin di atas Hellas Verona. Salah satu titik terlemah dari skuat asuhan Massimiliano Alvini ini adalah lini pertahanan.

Mereka memegang rekor terburuk kedua di liga dengan kebobolan 24 gol. Padahal, mereka punya para pemain dengan insting serang bagus seperti Krzysztof Piatek, dan Lassana Coulibaly.

Sayangnya, lini buruk yang rapuh membuat mereka kerap kebobolan, hingga kemenangan pun gagal digapai.

Contoh paling nyata terlihat di laga terakhir saat imbang 2-2 kontra Salernitana.

Gol Piatek, dan Coulibaly menjadi sia-sia setelah mereka kemudian kebobolan dua gol. Walhasil, Cremonese pun belum pernah merasakan kemenangan di Serie A musim ini.

Lebih jauh lagi ditarik, mereka bahkan belum pernah menang di Serie A dalam 20 laga terakhir.