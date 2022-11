Isu Kehamilan BCL yang Seret Nama Ariel NOAH Akhirnya Terjawab, Efek Ziarahi Kuburan Ashraf Sinclair

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhir-akhir ini muncul isu kehamilan penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL. Nama Ariel NOAH pun ikut terseret.

Penyebabnya, ada video yang memperlihatkan kondisi perut BCL.

Namun, isu itu akhirnya terjawab lewat postingan terbaru BCL.

Terekam kala BCL berziarah ke makam mendiang suaminya, Ashraf Sinclair.

BCL berziarah ke makam sang suami untuk merayakan ulang tahun pernikahan ke-14 dengan mendiang Ashraf Sinclair pada 8 November 2022 kemarin.

Adanya momen itu merupakan hari Anniversary atau perayaan pernikahan BCL dan Ashraf yang ke-14 tahun.

Dalam unggahan instagram pribadinya, Bunga Citra Lestari mengisyaratkan jika Ashraf Sinclair tetap menjadi satu-satunya pria yang ada di dalam hatinya.

Di sana, BCL memanjatkan doa dan menghiasi makam sang suami dengan serangkaian bunga.

Pelantun Pernah Muda ini mengenang janji suci pernikahan mereka untuk terus saling mencintai satu sama lain, kendati kehidupan telah berbeda.

Unge juga menyebut bahwa mendiang suaminya akan selamanya ada didalam hatinya.

Postingan itu bak menjawab isu yang menyebut BCL sudah memiliki pasangan baru.

"14 years ago, we made a promise to always love each other.. Today, eventho we are in a different world, and life has been different for me here.. But you will forever be in my heart.. Happy Anniversary," kata BCL sambil ziarah ke makam Ashraf.

"14 tahun yang lalu, kita mengikat janji untuk saling setia mencintai satu sama lain. Hari ini, meskipun kita sudah berada di alam yang berbeda, dan kehidupanku di sini sudah berubah, tetapi kamu akan selamanya ada di dalam hatiku. Happy Anniversary," tulis BCL sembari menyisipkan lagu milik John Mayer "You're Gonna Live Forever in Me", Selasa (9/11/2022).

Ketulusan cinta BCL agaknya membuat banyak pihak terenyuh dan memberikan dukungan kepadanya untuk terus kuat.