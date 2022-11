Jadwal Bola Kamis Dinihari Live Mola, Man City vs Chelsea, Ada Juga AS Roma, Inter dan Atletico

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Bola dinihari nanti Kamis (10/11/2022) duel Manchester City vs Chelsea, Liverpool vs Derby Country, AS Roma, Inter Milan dan Espanyol Vs Villarrea.

Jadwal Sepakbola malam ini adalah laga laga pertandingan dari lanjutan Carabao Cup, Liga Italia dan Liga Spanyol yang bisa disaksikan melalui Siaran langsung Mola TV.

Tak siaran langsung TV nasional tapi laga di Jadwal Bola juga bisa disaksikan melalui Live Streaming TV Online Vidio dan Bein Sports.

Jadwal Bola Rabu malam dan Kamis dinihari lebih lengkap di sediakan setelah artikel ini.

Sementara Liga Indonesia atau Liga 1 2022 masih belum tersaji di jadwal bola hari ini karena kompetisi belum begulir.

Sebelum membahas jadwal bola hari ini, intip dulu ulasan singkat hasil pertandingan AC Milan dan Barcelona.

Bila ingin melihat langsung jadwal bola hari ini silahkan kunjungi ulasan akhir berita ini.

Pertandingan Cremonese vs AC Milan pada pekan 14 Serie A Liga Italia 2022 itu berakhir dengan skor imbang tanpa gol alias 0-0.

Berlangsung di Stadio Giovanni Zini, sepanjang pertandingan, AC Milan asuhan Stefano Pioli tampil sangat mendominasi dengan persentase penguasaan bola mencapai

Namun, AC Milan tampak sangat frustasi karena selalu gagal menembus benteng pertahanan berlapis Cremonese.

AC Milan selaku tim tamu sebenarnya sempat mencetak gol pada menit ke-56 lewat aksi Divock Origi.

Pasukan Stefano Pioli sangat tidak beruntung karena wasit Antonio Rapuano menganulir gol tersebut.

Antonio Rapuano mengambil keputusan itu karena setelah berkomunikasi dengan wasit Video Assistant Referee (VAR).

Dalam tayangan ulang VAR, posisi Origi ternyata offside ketika menerima umpan Ante Rebic.