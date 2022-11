Jadwal Siaran Bola Liga Italia Live TV Malam ini Sassuolo vs AS Roma Ada Inter Milan vs Bologna

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal bola Liga Italia pekan ke-14 dan stasiun TV yang menyiarkan malam ini, Kamis (10/11/2022) dini hari WIB, ada laga Sassuolo vs AS Roma, Inter Milan vs Bologna dll.

Seluruh pertandingan Liga Italia pekan ini kembali disiarkan lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 1. Stasiun TV lokal RCTI tidak mengagendakan siaran langsung pertandingan Serie A.

Menyusul kekalahan dalam Derby d'Italia pekan lalu, Inter Milan kini duduk di luar enam besar klasemen sementara Serie A, dengan hanya dua laga tersisa hingga jeda Piala Dunia 2022.

Tentu saja ini bukan pertanda yang bagus. Dan Skuat Inter pun bersiap untuk kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Bologna dalam pekan ke-14 Serie A di Stadion Giuseppe Meazza, Milan.

Kalah 2-0 dari Juventus membuat pelatih Inter, Simone Inzaghi berada di bawah tekanan serius.

Sekarang, pasukan Inzaghi telah terpaut 14 poin dari pemuncak klasemen Napoli.

Dan itu artinya mereka harus mendaki gunung terjal jika ingin naik ke puncak.

Salah satu titik lemah Nerazzurri musim ini adalah saat bermain tandang.

Inter kini telah kebobolan 19 gol, dengan 16 gol lahir saat main di kandang lawan.

Total, mereka kalah empat kali tujuh laga tandang.

Namun saat bermain di kandang, Nerazzurri menunjukkan keperkasaannya.

Mereka mencatatkan clean sheet dalam lima dari tujuh laga kandang terakhir, dan secara umum tampil mendominasi di San Siro.

Inzaghi mungkin perlu mengandalkan kenyamanan kandang seperti itu pada tengah pekan ini.

Musim lalu, Inter terkapar 2-1 oleh Bologna saat bermain di Renato Del'Ara.