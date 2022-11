Link Nonton TV Online Vidio Live Streaming Inter vs Bologna Malam Hari ini, Nerazzurri Bangkit

Link Live Streaming Inter vs Bologna di Jadwal Liga Italia melalui Live Streaming TV Online Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Inter vs Bologna di Jadwal Liga Italia melalui Live Streaming TV Online.

Tak Siaran Langsung RCTI, laga Inter Milan vs Bologna bisa disaksikan via Live Streaming Vidio.com jam tayang pukul 02.45 WIB.

Adapun Link Live streaming bola di Live Streaming Bein Sports untuk

menikmati pertandingan Inter Milan vs Bologna di akhir artikel.

Laga Inter Milan vs Bologna Liga Italia 2022/2023 digelar malam ini di Stadion Giuseppe Meazza.

Inter Milan akan putus asa untuk kembali ke jalur kemenangan ketika mereka menyambut Bologna ke San Siro dalam pertandingan Serie A.

Matchday 14 Serie A musim 2022/23 sedang berlangsung, dan lima pertandingan akan dipertunjukkan pada hari Rabu.

Laga ini akan berakhir di San Siro, di mana Inter Milan akan menjamu Bologna, berusaha bangkit kembali ke jalur kemenangan setelah kalah dari Juventus akhir pekan lalu.

Pertandingan yang sama musim lalu memperlihatkan Inter Milan meraih kemenangan 6-1 atas Bologna, dengan Nerazzurri memiliki enam pencetak gol berbeda.

Dilansir The Hard Tackle melihat lebih dekat pada pertemuan menjelang pertemuan terakhir antara kedua belah pihak.

Simone Inzaghi tidak memiliki kekhawatiran cedera baru yang menghambat persiapannya menjelang kunjungan Bologna.

Pada hari Rabu, manajer Inter Milan akan kehilangan layanan dari hanya satu pemain tim utama.

Romelu Lukaku tetap tidak bisa bermain karena masalah kebugarannya baru-baru ini dan harus berpacu dengan waktu untuk tampil di Piala Dunia FIFA 2022.

Marcelo Brozovic kembali beraksi pada akhir pekan melawan Juventus.

Tapi pertandingan melawan Bologna mungkin terlalu cepat bagi veteran Kroasia itu untuk tampil di starting eleven.