Promo KFC Hari Ini 9 November 2022, Beli Satu Dapat Sebelas Masih Berlaku

BANJARMASINPOST.CO.ID - Promo menarik diberikan manajemen KFC bagi pelanggannya. Beli satu dapat sebelas. Wow promo menarik dengan harga terjangkau.

Cara mendapatkannya bagaimana? Promo berlaku hari ini Rabu 9 November 2022.

Cara mudah dan murah bisa didapat menyantap hidangan di KFC.

Bagi yang mau ngajak makan bersama keluarga maupun sobat kantor, promo KFC bisa dimanfaatkan.

Berlaku sejak Senin hingga Rabu atau 3 hari ada paket menarik bayar 1 dapat 11. Ya, kamu bisa pesan paket Value Serbu.

Baca juga: Makan di Warung Kecil, Paman Birin Dorong UMKM Kalsel Maju

Baca juga: Bangkitkan UMKM Banua Bersama Bank Kalsel

Tak usah ribet dan mahal menggunakan paket promo yang akan berlaku hingga 28 Desember 2022.

Pada Promo KFC hari ini kamu bisa dapetin 5 Ayam Goreng, 3 Nasi, dan 3 Mocha Float dengan harga Rp 120.000.

Untuk selengkapnya tentang Promo KFC ini, berikut syarat dan ketentuan yang berlaku.

- Promo berlaku pada periode 26 September - 28 Desember 2022 dan berlaku nasional

- Hanya berlaku di hari Senin-Rabu selama periode promo

- Promo berlaku di all channel (Dine-in, take away, home delivery, drive-thru, ojek online, KFCKU App dan KFC Box)

- Tidak berlaku untuk layanan KFC catering dan seluruh gerai KFC bandara Soekarno-Hatta

- Take away dikenakan biaya tambahan

- Harga tertera adalah harga terendah sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap gerai KFC.⁠