Reaksi Inter Milan Terhadap Lautaro Martinez yang Dugem Usai Kalah dari Juventus dan Kabar Lukaku

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lautaro Martinez merayakan ulang tahun rekannya Agustina Gandolfo di sebuah klub malam di Milan menyusul kekalahan Inter dari Juventus, membuat marah klub.

Pemain depan Argentina berusia 25 tahun itu bermain 90 menit penuh dalam kekalahan Derby d'Italia pada akhir pekan, gagal membuat perbedaan melawan Bianconeri.

Lautaro terlihat sedikit tidak konsisten musim ini dan hanya mencetak tujuh gol dalam 19 penampilan di Serie A dan Liga Champions.

Seperti dilansir Corriere dello Sport, Lautaro merayakan ulang tahun Gandolfo di sebuah klub malam ternama di kawasan Parco Sempione Milan, mendokumentasikan acara tersebut dengan foto dan video yang diunggah ke media sosial.

Inter langsung kesal dengan situasi tersebut dan denda langsung dipertimbangkan.

Klub merasa bahwa tindakan pemain berusia 25 tahun itu tidak sopan dan mengecewakan rekan satu timnya.

Lautaro berbicara dengan manajemen Inter di tempat latihan di Appiano kemarin dan menjelaskan, memungkinkan semua orang untuk fokus pada pertandingan malam ini melawan Bologna.

Kabar lain bintang Inter Romelu Lukaku akan menjalani serangkaian tes penting besok yang akan memastikan ketersediaannya untuk Piala Dunia 2022 yang semakin dekat.

Striker Belgia berusia 29 tahun itu jarang tampil untuk Nerazzurri sejak kembali dengan status pinjaman dari Chelsea di musim panas, tetap harus menepi karena cedera otot.

Lukaku hanya tampil lima kali di semua kompetisi musim ini dan absen dalam tiga pertandingan terakhir Inter di Serie A dan Liga Champions.

Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, Lukaku akan menjalani tes medis babak baru besok pagi, yang diharapkan akan menjelaskan pemulihannya dan waktunya yang tersisa di sela-sela.

Pelatih Belgia Roberto Martinez menegaskan bahwa dia akan mengumumkan skuad Piala Dunia besok dan dia menyatakan kemarin bahwa “jika dia fit untuk kembali ke kompetisi pada 1 Desember, maka dia akan bersama kami. Jika tidak, dia tidak akan ambil bagian di Piala Dunia.”

Pertandingan pertama tim nasional di Piala Dunia 2022 adalah melawan Kanada pada 23 November sebelum mereka menghadapi Maroko pada 27 November.

Pertandingan grup terakhir mereka adalah melawan Kroasia pada 1 Desember.

