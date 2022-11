Aksi Syahrini Kala Main Tennis Bareng Reino Barack Terekam, Outfit Incess Jadi Perhatian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Syahrini kembali aktif bermain tennis bersama sang suami, pengusaha Reino Barack.

Sudah cukup lama artis yang akrab disapa Incess tersebut meninggalkan olahraga yang satu ini.

Satu setengah tahun lamanya, menantu Rosano Barack dan Reiko Barack tersebut vakum bermain tennis.

Hal tersebut diketahui dari instagram pribadinya, @princessyahrini yang mengunggah beberapa video dan fotonya saat bermain tennis di lapangan.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari unggahan instagram stories Syahrini, Jumat (11/11/2022) Incess olahraga tennis diwaktu sore menjelang malam hari.

Postingan-postingan itu diunggah pada Kamis (10/11/2022) malam.

Tampaknya, Syahrini dan Reino Barack saling bergantian bermain tennis didampingi coach.

Melalui caption, Syahrini pun mengatakan ini adalah momen kembalinya ke lapangan tennis setelah setahun lebih tidak berolahraga.

“Kembalieee ke lapangan tennis, “ terangnya.

Tampak Syahrini mengenakan kostum olahraga yang kece perpaduan legging hitam yang ketat dengan jaket abu-abu dan topi putih serta sepatu putih.

Bahkan kain bantalan di tangannya didesain khusus berinisial namanya dan nama Reino Barack yaitu SYRB.

Sementara outfit Reino Barack cukup sederhana hanya mengenakan kaos hitam dan celana pendek serta sepatu hitam putih.

Outfit Syahrini saat bermain tennis bersama Reino Barack. (Instagram stories @princessyahrini)

Kendati sedang berolahraga namun Incess masih tetap memperhatikan outfitnya.

“Tennis with style & keep your own style,