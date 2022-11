Alasan Kuat Bunga Citra Lestari tak Lagi Cari Pengganti Ashraf Sinclair, Makin Dekat Ariel NOAH

BANJARMASINPOST.CO.ID- Artis Bunga Citra Lestari alias BCL memutuskan tak akan lagi mencari pengganti suami setelah meninggalnya Ashraf Sinclair.

BCL yang kini dekat dengan Ariel NOAH mengaku dirinya tak pernah mencari pengganti sang suami.

Menurut BCL, mendiang Ashraf Sinclair adalah sosok pria yang tak akan pernah bisa tergantikan.

Kini BCL mengaku hidupnya sudah mulai kembali normal dengan menjalani berbagai aktivitas.

Baca Selanjutnya: Kesamaan tabiat baby moana dan ameena diungkap atta halilintar gantian gendong anak

Baca Selanjutnya: Jawaban sule yang dikabarkan mau tarik mobil dan rumah nathalie holscher ngga ada niatan

"Tapi it's not gonna be the same (itu tidak akan smaa), tidak akan pernah sama. Aku juga tidak mencari replacement (pengganti), tidak akan ada yang bisa menggantikan," tegas BCL dilansir dari tayangan YouTube

Kehidupan percintaan Bunga Citra Lestari alias BCL tak pernah sepi dari perhatian publik.

Dua tahun berlalu sejak kepergian sang suami, Ashraf Sinclair, BCL tampak masih asik menikmati kesendiriannya.

BCL sendiri kerap diterpa gosip dengan beberapa pria, salah satunya Ariel Noah.

Bahkan baru-baru ini berita perihal kehamilan BCL mendadak ramai dibahas.

Lantas, apakah BCL sudah siap buka hati lagi?

Bagi BCL urusan buka hati tergantung bagaimana cara orang tersebut mendekatinya.

Apalagi ibunda Noah Sinclair menyebut dirinya terbuka untuk berteman dengan siapa saja.

"Kalau membuka hati atau tidak, mungkin tergantung bagaimana approach dari orang yang datang ke akunya sendiri. You came as a friend, maybe we talk, kita nyaman, and than oh we connected," ungkap BCL.

BCL mengaku dirinya tak pernah mencari pengganti sang suami.