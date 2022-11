Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung SCTV Ada Chelsea, Arsenal dan Man United, City Live Streaming

Raul Jimenez dari Wolverhampton Wanderers ditantang oleh Cedric Soares dari Arsenal di dalam kotak selama pertandingan Liga Premier antara Wolverhampton Wanderers dan Arsenal di Molineux pada 10 Februari 2022 di Wolverhampton, Inggris. Berikut jadwal pertandingan Liga Inggris yang tayang lewat siaran langsung SCTV pekan ini, ada Newcastle vs Chelsea, Wolves vs Arsenal dan Fulham vs Man United.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal siaran langsung bola Liga Inggris pekan 16 di tv lokal SCTV, Moji TV dan Live Streaming TV Online Vidio mulai hari Sabtu (13/11/2022) malam ini.

Beberapa pertandingan menarik mengisi jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan ini, seperti Man City vs Brentford, Liverpool vs Southampton, Wolves vs Arsenal hingga ditutup Fulham vs Man United.

Sementara itu, pertandingan Liga Inggris yang tayang lewat siaran langsung SCTV pekan ini adalah Newcastle vs Chelsea, Wolves vs Arsenal dan Fulham vs Man United.

Sedangkan untuk seluruh pertandingan Liga Inggris, baik yang tayang lewat siaran langsung gratis SCTV maupun tidak, bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Jadwal Liga Inggris Sabtu malam ini langsung dibuka pertandingan Man City vs Brentford yang tayang jam 19.30 WIB lewat live streaming tv online Vidio.com.

Kesempatan bagi Manchester City untuk menekan Arsenal yang jadi pemuncak klasemen.

Man City dan Arsenal kini hanya berjarak dua poin.

Kans cukup besar untuk menjalankan Brentford apalagi Man City main di kandang sendiri.

Arsenal sendiri, pada pekan ini akan bermain melawan Wolves yang berlangsung Minggu (13/11/2022) dini hari WIB yang disiarkan langsung SCTV jam 02.45 WIB.

Sementara laga pekan ini akan ditutup pertandingan Fulham Vs Manchester United yang berlangsung Minggu malam disiarkan langsung SCTV jam 23.30 WIB.

Setelah ini, Liga Inggris akan memasuki jeda panjang dalam rangka gelaran Piala Dunia 2022.

Jadwal Liga Inggris pekan 16 dan TV yang menyiarkan langsung:

Sabtu, 12 November 2022

19.30 WIB: Man City Vs Brentford (Vidio)