Jadwal Liga Italia Pekan Ini Live Bein, AC Milan vs Fiorentina dan Juventus vs Lazio, Inter Milan

Jadwal Liga Italia pekan 16 dimulai Sabtu, besok dan tayang via Live Streaming Bein Sports.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Italia pekan ini dimulai Sabtu, (12/11/2022) dan tayang via Live Streaming TV Online Bein Sports.

Jadwal Bola Liga Italia 2022/2023 kembali bergulir akhir pekan ini ada Atalanta vs Inter Milan, AS Roma vs Torino.

Di akhir pekan ini juga bakal tersaji dua pertandingan menarik di AC Milan vs Fiorentina dan Juventus vs Lazio. Tak Siaran Langsung RCTI pasti tayang via Live Streaming Bein Sports.

Laga Napoli vs Udinese akan jadi pembuka Liga Italia akhir pekan ini.

Pertemuan Serie A di Stadio Diego Armando Maradona pada hari Sabtu melihat tim tuan rumah Napoli menyambut Udinese.

Napoli yang memenangkan pertandingan sebelumnya, akan berharap untuk hasil yang sama menyusul kemenangan 1-2 Serie A vs Atalanta.

Dalam pertandingan tersebut, SSC Napoli berhasil menguasai 54 persen penguasaan bola dan 7 percobaan ke gawang dengan 5 tepat sasaran.

Untuk SSC Napoli, gol dicetak oleh Victor Osimhen (23') dan Elif Elmas (35').

Untuk lawan mereka, Atalanta memiliki 17 upaya ke gawang dengan 4 tepat sasaran. Ademola Lookman (19') mencetak gol untuk Atalanta.

SSC Napoli asuhan Luciano Spalletti telah merayakan dengan mencetak total 13 kali dalam 6 pertandingan terakhir mereka.

Di sisi lain, jumlah gol yang mereka kebobolan dalam pertandingan tersebut berjumlah 5.

Sebelumnya, Udinese bermain imbang 1-1 di laga Serie A melawan Lecce.

Dalam pertandingan itu, Udinese berhasil menguasai 57 % penguasaan bola dan 16 tembakan tepat sasaran dengan 5 di antaranya tepat sasaran.

Pencetak gol untuk Udinese adalah Beto (68').