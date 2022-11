Perbuatan Vicky Prasetyo pada Pinkan Mambo Terekam, Nama Gladiator Dikaitkan Artis G

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama artis G kini dikaitkan dengan Vicky Prasetyo. Ini setelah perayaan ultah Pinkan Mambo.

Baru-baru ini, duda Kalina Ocktaranny itu memberikan kejutan ke Pinkan Mambo yang berulang tahun.

Keduanya disebut memiliki kedekatan setelah Pinkan Mambo menyebut jika Vicky Prasetyo adalah satu di antara calon suaminya.

Keadaan itu sontak menjadi sorotan publik ditambah dengan Vicky Prasetyo yang mendapat dukungan dari putri Pinkan Mambo saat memberikan kejutan ke sang penyanyi, dilansir dari akun instagram pribadinya @pinkan_mambo, Sabtu (12/11/2022).

Pada kesempatan itu Vicky Prasteyo tampak berada disebuah panggung dalam sebuah cafe disamping Pinkan Mambo yang berulang tahun.

Kemudian, pada unggahan lainnya terlihat sosok Vicky yang datang ke cafe tersebut seraya menyanyi dan membawakan sebuah kue ulang tahun kecil untuk Pinkan Mambo yang tengah berulang tahun.

Dengan sesegara mungkin Vicky menghampiri Pinkan Mambo sebagai bentuk kejutan di hari ulang tahun.

Pinkan Mambo yang mendapatkan kejutan tersebut tampak mengungkapkan rasa bahagianya.

Ditambah lagi, sosok sang Putri yakni Michelle ikut memberikan bantuan kepada Vicky Prasetyo dalam mempersiapkan kejutan untuk Pinkan Mambo.

"Behind my birthday surprise thankyou sm my loveliest daugther for being the head brain of this amazing birthday plan @michellle4ash @vickyprasetyo777," tulis Pinkan Mambo.

Diketahui, Pinkan Mambo belakangan ramai jadi perbincangan usai menyebut artis G adalah simpanan.

Belum diketahui pasti siapa sosok artis G tersebut.

Namun warganet banyak menerka jika artis G itu adalah Vicky Prasetyo.

Bagaimana tidak, sosok Vicky Prasetyo adalah sosok yang dijuluki Gladiator.