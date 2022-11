NEWS VIDEO Jangan Lewatkan Momen Akhir Tahun, Honda City Hatchback Diskon hingga Rp 65 Juta

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menjelang akhir tahun, Honda Trio Motor menggelar pameran mobil baru bertemakan End Year With Honda, Jangan Salah Pilih di Duta Mall Banjarmasin, Kamis (10/11/2022) hingga Minggu (13/11).

Branch Manager Honda Trio Motor Banjarmasin, Bobby Koesmandjaya, mengatakan, dalam pameran ini pembeli bisa mendapatkan diskon puluhan juta rupiah hingga voucher belanja, serta berpeluang dapat motor dalam undian.

Misal, unit yang didiskon Rp 65 juta ada di City Hatchback. Bagi pembeli di acara pameran ini, bisa beli kredit dengan tenor angsuran sampai dengan 8 tahun dengan DP hanya 5 persen dan bunga 2 persen.

"Kami juga jual dan tampilkan unit-unit mobil honda baru lainnya, yakni BRV, CRV Black edition, HRV, BRV dan Brio RS.

Dijelaskan dia, bagi pembeli di pameran, bisa mendapat undian sepeda motor honda beat, undian lucky deep bisa dapat voucher belanja senilai Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta.

Pameran mobil dari Honda Trio Motor bertabur diskon besar, hadiah besar serta paket hemat yang menguntungkan pembeli di Duta Mall Banjarmasin, Kamis (10/11/2022) hingga Minggu (13/11).

"Untuk undian lucky deep dan undian Honda Beat akan diundi saat Minggu, 13 November," kata Bobby Koesmandjaya.

Dijelaskan dia, bahwa pembeli mobil agar bisa tahun-baruan dengan mobil baru. Karena, unit masih ready. Kalau sudah di akhir tahun, stoknya terbatas.

"Kalau beli diawal tahun, harganya pasti naik. Karena itu, untuk membeli mobil saat-saat seperti ini adalah pilihan tepat dan buruan sekarang untuk beli mobil," kata dia.

Dijelaskan dia, selain bisa dapatkan diskon dan dapat voucher belanja, pembeli akan dapat paket hemat, yaitu gratis service dan sparepart 50 ribu kilometer atau empat tahun).

Selain itu, pada acara pameran mobil "End Year With Honda, Jangan Salah Pilih" di Atrium Duta Mall Banjarmasin, juga ada menyediakan dua unit mobil untuk test drive.

Adapun Branch Manager Honda Trio Banjarbaru, Guntur Agnus Dei Setio Budi, menambahkan, untuk Honda City Hatchback Manual, selain ada diskon sampai Rp 65 juta, pembeli dapat tambah bonus variasi talang air dan tambahan bonus variasi.

"Plus gratis paket hemat, gratis service dan sparepart 50 ribu kilomter atau empat tahun," kata dia.

Selain itu, untuk promo hingga akhir tahun, ada All New BRV yang diskon Rp 25 juta, plus gratis paket hemat, yaitu gratis service dan sparepart 50 ribu kilometer atau empat tahun.

Untuk Brio ada diskon Rp 5 juta, plus gratis paket hemat. Sedangkan HRV ada diskon maksimal Rp 10 juta.

"Untuk CVR diskon maksimal Rp 35 juta, plus dapat paket hemat. Karena itu kami harapkan untuk beli mobil baru, belinya di Honda Trio Banjarbaru," ucapnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)