Diam-diam Sisca Kohl dan Jess No Limit Sudah Menikah, Ini Alasan Tunda Umumkan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Diam-diam pasangan artis Sisca Kohl dan Jess No Limit sudah menjadi suami istri.

Ternyata, ternyata Sisca Kohl dan Jess No Limit sudah menikah.

Rupanya ada alasan mengapa Sisca Kohl dan Jess No Limit menunda mengumumkan momen bahagia mereka itu.

Namun akhirnya, hal itu diumumkan Sisca Kohl lewat unggahan di kanal YouTube miliknya.

Dia mengaku jika dirinya telah menikah dengan Jess No Limit.

Sisca bahkan sudah menyebut Jess No Limit sebagai suaminya.

" Jess No Limit di samping, bentar lagi kita sampai," kata Sisca Kohl, dikutip dari Kompas.com.

"Ini vlognya mungkin namanya a day out with my hubby atau shopping with my husband," sambungnya.

Meski sudah terang-terangan memanggil Jess No Limit dengan sebutan suami, konten kreator TikTok tersebut belum bisa memberikan detail terkait pernikahannya.

Sisca kemudian menjelaskan alasan menunda mengumumkan kabar bahagia itu.

Rupanya baik foto dan video pernikahan mereka masih dalam tahap editing.

"Maaf belum spill foto dan video nikah, karena belum diedit. Footage-nya banyak banget," ucap Sisca, dikutip dari TribunSumsel.com.

Sebelumnya memang sempat beredar kabar bahwa Sisca Kohl dan Jess No Limit menikah pada akhir Oktober lalu.

Momen Jess No Limit Melamar Sisca Kohl