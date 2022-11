Pasar Murah Dinas Perdagangan Tapin Sasar 12 Kecamatan, Beras Dijual Rp10 Ribu Per Dua Kilogram

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Pasar murah yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin resmi digelar dengan menyasar 12 titik se-Kabupaten Tapin.

Pasar murah yang dilaksanakan di Kabupaten Tapin ini menyasar 12 Kecamatan selama 12 hari kedepan dengan mendistribusikan tujuh jenis barang jualan.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin, Sugian Noor melalui Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin, Supriadi mengatakan pasar murah sudah dimulai dan hari ini hari kedua dengan lokasi Kecamatan Piani.

"Kemarin sudah dimulai di Kecamatan Lokpaikat," jelasnya, Selasa (15/11/2022).

Supriadi mengatakan ada tujuh jenis barang yang dijual dengan total harga yang dijual ke warga sebesar Rp. 99.750 dari harga biasanya Rp. 182.500.

"Tujuh jenis barang yang dijual antara lain, Bawang merah, beras, tepung, gula pasir, minyak goreng, susu dan telur ayam," jelasnya.

Supriadi mengatakan untuk harga satuannya, bawang merah dijual dengan harga Rp. 15.000 perkilogram, beras Rp. 10.000 dua kilogram, tepung Rp. 6.000 perkilogram, gula pasir Rp. 11.000 per dua kilogram, minyak goreng Rp. 14.000 per dua liter, susu Rp. 10.750 per satu pouch dan telur ayam Rp. 16.000 per satu kilogram.

"Ketujuh jenis barang yang dijual ke warga tersebut disesuaikan dengan kebutuhan di setiap titik," lanjutnya.

Ia mengatakan dari 12 titik pelaksanaan pasar murah, Disdag Tapin menyediakan 12 ribu paket.

"Di Lokpaikat ada 600 paket, Piani 600 paket, Salba 600 paket, Hatungun 600 paket sedangkan CLS, CLU, Tapteng, Bakarangan, Taput, Bungur, Binuang dan Tapsel masing-masing disediakan 1.250 paket," jelasnya.

Berikut jadwal pelaksanaan pasar murah di Kabupaten Tapin:

1. Lokpaikat, 14 November 2022

2. Piani, 15 November 2022

3. Salba, 16 November 2022

4. Hatungun, 17 November 2022

5. CLU, 28 November 2022

6. CLS, 29 November 2022

7. Tapteng, 1 Desember 2022

8. Bakarangan, 2 Desember 2022

9. Tapin Utara, 12 Desember 2022

10. Bungur, 13 Desember 2022

11. Binuang, 14 Desember 2022

12. Tapsel, 15 Desember 2022.

( Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene)