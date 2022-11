Revitalisasi Pendidikan Karakter

Oleh: Prof Dr Abdul Muth’im MPd Guru Besar pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP ULM

BANJARMASINPOST.CO.ID - BANYAK orang percaya bahwa kuantitas dan kualitas kejahatan di Indonesia semakin meningkat. Berita-berita tentang perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, prostitusi, perdagangan manusia, aborsi, pelecehan seksual, hubungan seks sebelum menikah, perampokan, pencurian, korupsi, dan lain-lain yang disajikan baik media cetak maupun elektronik tampaknya membenarkan klaim ini.

Sejauh ini belum diketahui secara pasti mengapa kejahatan tersebut meningkat. Sekelompok orang percaya bahwa semua kejahatan ini terjadi karena krisis ekonomi. Kelompok lain berpendapat bahwa kejahatan itu terjadi karena tekanan politik.

Last but not least, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena rendahnya komitmen untuk menjadikan karakter baik sebagai pedoman utama pemikiran, sikap, dan tindakan mereka.

Pendidikan Karakter

Menyikapi permasalahan di atas, Pemerintah Republik Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu meluncurkan program pendidikan karakter. Pendidikan ini dilaksanakan di semua jenjang pendidikan dan di semua jenis pendidikan baik sekolah umum maupun kejuruan. Tujuan pendidikan karakter di Indonesia pada dasarnya sama dengan tujuan pendidikan karakter di negara lain, yaitu menjadikan siswa tidak hanya pintar tetapi juga baik (Purpel & Ryan, 1976).

Karakter antara lain didefinisikan sebagai “gabungan karakteristik psikologis yang memengaruhi kapasitas dan kecenderungan anak untuk menjadi agen moral yang efektif, yaitu bertanggung jawab secara sosial dan pribadi, etis, dan mandiri” (Berkowitz, dkk. (200:2).

Boy Scout of America (2003) mendefinisikan karakter sebagai kumpulan nilai-nilai utama yang dimiliki oleh seorang individu yang mengarah pada komitmen dan tindakan moral.

Agar pendidikan karakter berhasil baik ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan.

Pertama, pendidikan karakter merupakan gerakan nasional. Artinya, semua komponen bangsa harus terlibat dalam program ini. Adalah hal yang tidak bertanggung jawab kalau meletakkan beban dan tanggung jawab pendidikan karakter siswa hanya di pundak guru di sekolah. Orangtua, pendidik, politisi, pejabat pemerintah, pengusaha, dan lain-lain juga harus bertanggung jawab atas program ini.

Kedua, pendidikan karakter dimaksudkan untuk menumbuhkan nilai-nilai etika. Menurut Vessels dan Huitt (2005) ada empat nilai etika yang harus ditumbuhkan, yakni: sensitivitas etis, penilaian etis, motivasi etis, dan tindakan etis. Sensitivitas etis dimaknai sebagai persepsi situasi moral dan sosial, termasuk kemampuan untuk mempertimbangkan tindakan dan akibatnya yang mungkin timbul terkait dengan orang-orang yang terlibat.

Penilaian etis dipahami sebagai pertimbangan kemungkinan tindakan alternatif dan alasan untuk memilih satu atau lebih sebagai yang terbaik. Motivasi etis sebagai pemilihan nilai-nilai moral yang paling relevan dalam situasi dan komitmen untuk bertindak atas pilihan itu. Sedangkan tindakan etis sebagai kekuatan ego yang dikombinasikan dengan keterampilan psikologis dan sosial yang diperlukan untuk melaksanakan alternatif yang dipilih.

Ketiga, pendidikan karakter dimaksudkan sebagai pemenuhan tanggung jawab. Menurut Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2003) tanggung jawab sebagai “sesuatu yang merupakan pekerjaan atau kewajiban yang dihadapi seseorang”. Murid-murid dilayani dan dibina untuk bertanggung jawab atas apa pun yang dia lakukan baik untuk diri sendiri, keluarga, komunitas, dan seluruh bangsa.

Keempat, pendidikan karakter dimaksudkan untuk mendidik siswa agar peduli terhadap sesama. Memiliki karakter peduli terhadap orang lain sama pentingnya dengan peduli pada diri sendiri. Misalnya, jika dia menemukan orang lain tidak memiliki makanan, dia akan merasa kesal dan mencoba mencari cara untuk membantu.Kelima, pendidikan karakter memerlukan keteladanan.

Artinya, agar siswa mampu mencapai dan menginternalisasikan nilai-nilai karakter yang baik dalam diri mereka, perlu ditunjukkan model karakter yang baik.Terakhir, pendidikan karakter melibatkan pengajaran karakter yang baik.

Menurut Narvaez dan Lapsley (tidak ada tahun), ada dua strategi, yakni “minimalis” dan pendekatan “maksimal”. Strategi “minimalis” mengharuskan guru pendidik membuat kurikulum pendidikan moral yang ekplisit dan mendeskripsikan hubungan yang tak terpisahkan antara praktik instruksi terbaik dan hasil moral karakter.

Pendekatan “maksimalis” mengharuskan guru prajabatan untuk memelajari perangkat strategi pedagogis yang menargetkan moral karakter secara langsung sebagai tujuan kurikuler (hal. 1).

Esensi Pendidikan Karakter

Esensi pendidikan karakter sebenarnya adalah mengajarkan moralitas. Kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika seseorang tidak lagi peduli dengan moralitas. Apa yang akan terjadi jika seseorang melakukan sesuatu yang dia suka tanpa mempertimbangkan apakah itu baik atau buruk; jika standar sosial yang disepakati bersama oleh masyarakat diabaikan; jika seseorang tidak peduli pada orang lain lagi; jika seseorang tidak menghargai hak orang lain; jika seseorang tidak lagi menghargai kejujuran dalam melakukan hubungan interpersonal; dan jika seseorang tidak bereaksi negatif terhadap tindakan tidak bermoral. Hasilnya mungkin chaos. (*)