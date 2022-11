Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022 SCTV, MOJI dan Mentari TV Opening Ceremony Hingga Penyisihan Grup

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kick Off pesta akbar sepak bola terakbar di dunia, FIFA World Cup Qatar 2022 hanya tinggal dalam hitungan hari.

Kemeriahan pesta empat tahunan di planet ini tidak hanya akan dirasakan di Qatar selaku tuan rumah tapi di tanah Air beragam kegiatan pun akan digelar.

SCM (Surya Citra Media Tbk.) yang berada di bawah naungan EMTEK Grup sebagai pemegang hak siar tayangan FIFA World Cup Qatar 2022 telah bersiap untuk menyiarkan secara eksklusif laga-laga bergengsi dari Timnas terbaik kelas dunia melalui deretan media multi-platform terlengkap yang dimiliki.

Kick off dari laga perdana gelaran bergengsi kelas dunia ini akan ditandai dengan Opening Ceremony FIFA World Cup Qatar 2022 yang disiarkan secara langsung dari Stadion Al Bayt, Qatar, pada hari Minggu, 20 November 2022, mulai pukul 21.42 WIB.

Pembukaan FIFA World Cup Qatar 2022 dipastikan akan berlangsung meriah dengan kehadiran salah satu member dari grup K-Pop yang telah mendunia yakni, Jungkook BTS.

Saksikan kemeriahan dan kemegahan dari Opening Ceremony FIFA World Cup Qatar 2022 pada Minggu, 20 November 2022, LIVE pukul 21.42 WIB di SCTV dan Vidio.

Sebelumnya, masih di hari yang sama yakni Minggu, 20 November 2022, akan hadir “Konser Kick Off Pesta Bola Dunia 2022” yang tayang di SCTV.

Dalam rilisnya d itemani oleh Ben Kasyafani dan Natascha Germania, “Konser Kick Off Pesta Bola Dunia 2022” akan menghadirkan Jamrud, Setia Band, Tri Suaka, dan Nabila Maharani, serta bintang sinetron SCTV yakni, Antonio Blanco Jr, Dylan Carr, Gerald Yo, dan Farhan Rasyid.

Selain konser musik, para pemirsa juga akan diajak langsung untuk melihat kondisi stadion dan suasana Qatar secara LIVE oleh tim liputan SCM yang bertugas di sana.

Sambut kemeriahan FIFA World Cup Qatar 2022 melalui “Konser Kick Off Pesta Bola Dunia 2022”, pada Minggu, 20 November 2022, mulai pukul 19.40 WIB, LIVE di SCTV.

Usai Opening Ceremony FIFA World Cup Qatar 2022, tanpa berlama-lama pemirsa akan langsung disajikan pertemuan antara tuan rumah Qatar VS Ecuador dari Grup A sebagai laga perdana dari FIFA World Cup Qatar 2022, pada pukul 22.15 WIB, yang ditayangkan secara LIVE di SCTV, Vidio, dan MOJI.

Esok harinya pada Senin, 21 November 2022, pemirsa dapat menyaksikan laga dari Grup B yang mempertemukan England kontra Iran pada pukul 19.30 WIB, serta Senegal kontra Netherlands dari Grup A, pada pukul 22.30 WIB LIVE di SCTV, Vidio, dan MOJI.

Berlanjut di hari Selasa, 22 November 2022, dari Grup B akan ada pertarungan antara USA vs Wales pada pukul 01.30 WIB, dan dari Grup D akan ada laga antara Denmark vs Tunisia pada pukul 19.30 WIB.

Keduanya disiarkan secara LIVE di SCTV, Vidio, dan Mentari TV. Sementara pada hari yang sama, pukul 16.30 WIB dan pukul 22.30 WIB, SCTV, Vidio, dan MOJI akan menyiarkan pertandingan dari Grup C yakni, Argentina VS Saudi Arabia dan Mexico VS Poland.