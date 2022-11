Menakar Maslahat dan Mudarat PR bagi Peserta Didik

Oleh: Muhammad Ridha, Dosen UIN Antasari Banjarmasin Ketua Titik Fokus Karya

BANJARMASINPOST.CO.ID - TERCAPAINYA tujuan pembelajaran yang diinginkan (goal desired) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan atau kebijakan formal nasional itu merupakan cita-cita bersama, baik pemerintah, orangtua, pendidik dan peserta didik. Daya saing serta keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi taruhannya. Bidang kognitif dan keterampilan tidak bisa dipisahkan dengan karakter. Ketiganya harus dicapai secara seimbang agar Indonesia semakin maju, berkembang dan damai. Oleh karena itu, beragam ikhtiar diupayakan untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut seperti penggunaan berbagai strategi pembelajaran, media pembelajaran dan mengkreasikan ruang serta lingkungan belajar menjadi lebih menarik dan nyaman. Bahkan, pembentukan hingga penguatan karakter juga dilakukan melalui pengintegrasian berbagai kegiatan baik intrakurikuler, co-kurikuler dan ekstrakurikuler serta kerja sama dengan masyarakat.

Terwujudnya peserta didik yang berdaya saing tinggi sekaligus berkarakter unggul adalah tujuannya. Kendati demikian, salah satu bentuk kegiatan pembelajaran berupa Pekerjaan Rumah (PR) kembali dipersoalkan, bahkan diwacanakan untuk dihapus. Apakah PR itu sebenarnya? Apakah ia esensial bagi tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan atau tambahan beban bagi peserta didik?

PR merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik di luar kelas atau di luar jam pembelajaran di sekolah. PR kadang dilakukan secara mandiri dan kadang secara berkelompok. Bentuknya pun beragam sesuai dengan target pembelajaran yang diinginkan tercapai. Misalnya, PR menghafal surah atau bacaan tertentu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, mengerjakan soal tertentu dengan menggunakan rumus tertentu pada mata pelajaran Matematika, menjawab sejumlah pertanyaan tertentu berdasarkan teks tertentu pada mata pelajaran Bahasa dan sebagainya. PR kadang ada yang sifatnya “wajib” diberikan, kadang ada yang “sunnah” saja. PR sejatinya adalah penugasan yang diberikan pendidik untuk mengkonfirmasi penguasaan atau capaian yang telah diraih peserta peserta didik.

M. David Merrill (2014) dalam The First Principle of Instruction menyebutkan bahwa pembelajaran itu bukan sekadar menyampaikan, namun memastikan peserta didik merespons apa yang disampaikan. Pembelajaran itu dirancang dan dilaksanakan untuk memastikan peserta didik belajar, bahkan dengan nyaman dan antusias, bukan untuk memastikan agar pendidik sakadar mengajar atau menyampaikan saja. Misalnya, jika tujuan pembelajarannya hanya mengharapkan peserta didik mampu mengetahui maka cukup sakadar disampaikan apa-apa yang harus diketahui peserta didik tersebut.

Namun, hal itu tentu berbeda jika tujuan pembelajarannya mengharapkan peserta didik mampu mengingat, maka selain harus disampaikan, pendidik juga harus memastikan peserta didik mampu mengingat apa-apa yang harus diingat tersebut. Caranya, yaitu dengan memberikan PR menghafal dan mengkonfirmasi hafalannya tersebut pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas pada pertemuan berikutnya. Begitu juga dengan tujuan pembelajaran yang mengharapkan peserta didik mampu mempraktikkan atau mengimplementasikan pengetahuan atau keterampilan tertentu seperti pada pembelajaran Bahasa atau Matematika.

Sakadar menyampaikan dan mencontohkan dengan contoh-contoh yang sederhana di kelas dengan alokasi waktu yang terbatas mungkin belum sepenuhnya efektif untuk mengkonfirmasi penguasaan atau capaian pembelajaran yang diraih peserta didik, apalagi pada topik bahasan yang cukup kompleks, sehingga penugasan di luar kelas berupa PR menjadi perlu diberikan.

Kendati demikian, PR juga tidak selalu efektif untuk mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan tersebut. Terbatasnya akses untuk bertanya dan patner untuk diskusi di luar kelas seringkali membuat PR menjadi beban berat bagi peserta didik. Peserta didik menjadi tertekan saat mengerjakan PR yang diberikan karena tidak ada tempat bertanya, mengkonfirmasi pemahaman, dan menilai keterampilan yang didemonstrasikan. Bahkan, seringkali peserta didik juga dibayangi kekhawatiran berlebih. Khawatir apa yang dikerjakannya dianggap tidak tepat, mendapat nilai yang rendah dan tertinggal dari peserta didik lainnya.

Berasumsi bahwa orangtua atau keluarga yang dimiliki peserta didik selalu bisa memberikan pendampingan pembelajaran kepada peserta didik di luar kelas tidak sepenuhnya tepat. Terbatasnya kompetensi yang dimiliki dan tingkat kesibukan orang tua atau keluarga dalam bekerja seringkali menjadi kendala dalam memberikan pendampingan pembelajaran tersebut.

Hal inilah yang menjadi alasan Bergamann dan Sams (2012) untuk mengkreasikan kelas terbalik (flipped classroom), yaitu aktivitas menyampaikan hal-hal yang harus diketahui dan diingat peserta didik dilakukan di luar kelas dan sebelum jadwal pertemuan di kelas dengan menggunakan berbagai media digital. Sementara, penugasan berupa praktik, demonstrasi dan sejenisnya dilakukan di dalam kelas dengan pendampingan langsung oleh pendidik, sehingga peserta didik memiliki akses yang luas untuk bertanya, berdiskusi serta meminta konfirmasi kevalidan pemahaman dan/atau keterampilan yang didemonstrasikannya.

PR sejatinya bernilai maslahat bagi peserta didik dan diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Namun, PR juga dapat menjadi mudarat jika peserta didik tidak memiliki akses untuk bertanya, berdiskusi dan mengkonfirmasi pemahaman atau keterampilannya saat mengerjakan PR tersebut.

Pembelajaran itu bukan tentang serangkaian kegiatan menyampaikan, memberi tugas, menilai dan meluluskan atau tidak meluluskan, namun pembelajaran idealnya tentang serangkaian kegiatan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Tujuan pembelajaran dirumuskan untuk dicapai oleh peserta didik dan tugas pendidik adalah membantu dan memastikan tujuan tersebut berhasil dicapai oleh peserta didik. Oleh karena itu, berbagai macam tindakan yang mendukung ikhtiar pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan tersebut penting diberikan, entah memberikan apresiasi, asistensi, evaluasi, umpan balik dan sejenisnya.

PR adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik membuktikan kompetensi yang berhasil dicapainya dan berikhtiar meraih kompetensi yang diharapkan tersebut dengan waktu yang cukup di luar kelas. Pendampingan pembelajaran dari pendidik idealnya tidak hanya diberikan saat peserta didik berada di sekolah atau ruang kelas saja, namun juga saat di luar kelas, utamanya saat mengerjakan PR. Entah dengan menyediakan waktu khusus untuk peserta didik bertanya di luar kelas dan/atau membuka akses agar antar peserta didik dapat melakukan interaksi pembelajaran di luar kelas. Wallahu a’lamu bishshawab. (*)