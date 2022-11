Ulah Gisella Anastasia ke Rino Soedarjo di Pantai Terekam Video, Luruskan Tali Dress Kekasih Hati

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rino Soedarjo, anak salah satu konglomerat tanah air tampaknya sedang di mabuk asmara dengan Gisella Anastasia janda Gading Marten.

Baik Rino Soedarjo Rino Soedarjo dan Gisella Anastasia tak malu malu lagi mengabadikan momen romantisnya di sebuah video.

Pantauan dari TikTok Gisel Rabu (16/11/2022), ia dan Rino Soedarjo terlihat membuat sebuah video.

Terlihat Gisel mengenakan long dress hitam dengan tali tengah duduk di sofa.

Sementara itu, Rino terlihat menggunakan t-shirt berwarna hijau dan short pants duduk di samping mantan istri Gading Marten sambil memegang ponsel.

Dalam video tersebut terlihat Gisel dan Rino Soedarjo sudah tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan satu sama lain.

Gisel terlihat membuat konten dengan menggunakan backsound lagu milik Justin Bieber berjudul ‘Baby’.

Saat Gisel sedang melipsingkan lirik 'Are we an item? (Yo) girl, quit playin' (uh-huh)', secara tiba-tiba Rino nampak membenarkan tali dress Gisel.

Gisel kini diketahui telah resmi berpacaran dengan Rino Soedarjo, anak salah satu konglomerat tanah air.

Setelah mengungkap hubungan asmaranya, Gisel mengumbar kemesraan dengan Rino Soedarjo itu di Instagram pribadinya.

Pertama kali Gisel dan Rino Soedarjo membagikan momen saat terlihat sedang barada di pantai.

Keduanya kompak mengenakan pakaian olahraga berwarna hitam. Gisel pun tampak tersenyum melihat ke arah Rino Soedarjo sambil memegang tangan pria tersebut.

Ternyata pada saat itu Gisella Anastasia sedang merayakan ulang tahun Rino Soedarjo yang ke 40 tahun.

Mantan istri Gading Marten ini pun tampak menuliskan kata-kata yang cukup manis untuk memperingati hari ulang tahun pria yang kini diduga sudah menjadi kekasihnya.