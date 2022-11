Paman Birin Resmi Buka Kejurnas Indonesia Off Road di Alam Roh Kiram Park

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Kejuaraan Nasional Indonesia Off Road Federation National Championship (IOF NC) Final Round 2022 digelar di Alam Roh 25 Kiram Park, Kabupaten Banjar, Jum’at (18/11/2022) pagi.

Peserta kejurnas tersebut dilepas secara resmi Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor didampingi Ketua Umum Indonesia Off-road Federation (IOF), Irjen Pol (Purn) Sam Budi Gustian, Danrem 101 Antasari Brigjen TNI Rudi Puruwito, Wakapolda Kalsel Brigen Pol Agung Budjiono dan yang lainya.

Kejurnas Final Round IOF National Championship 2022 ini mempertandingan dua kategori lomba yakni Adventure Kompetisi dan IOF Best of The Best yang akan digelar selama 3 hari yang terdiri dari 6 SCS untuk Adventure Kompetisi dan 3 SCS Best of The Best.

Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya gas bahimat Kejurnas dan National Championship Final Round.

Ia berharap melalui gelaran ini, lahir off roader terbaik dari Kalsel.

"Saya sangat mengapresiasi gelaran ini. Tentunya, melalui ini diharapkan lahir off roader handal khususnya dari Kalsel,"katanya. (Aol/*)