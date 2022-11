Supian HK Hadiri Kejuaraan Karate Internasional di Jakarta, Beri Semangat Atlet Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H Supian HK menghadiri pembukaan Kejuaraan Internasional World Karate Federation (WKF) Series A di Istora Senayan Jakarta, Jumat (18/11/2022)

Sebanyak sembilan atlet karate asal Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia ( FORKI) turut serta dalam ajang yang dilaksanakan pada 18-20 November 2022 ini.

Kejuaraan dunia karate yang diikuti sekitar kurang lebih 1000 peserta dari 75 Negara WKF ini di buka langsung oleh Dr. H. Zainudin Amali, S.E., M. Si. selaku Menteri Pemuda dan Olahraga.

Supian HK yang dalam hal ini didampingi oleh kepala pelatih FORKI Kalsel, Denies Ibrahim Sani, memberi dukungan penuh kepada para atlet perwakilan Kalsel yang akan bertanding, dan berharap membawa harum nama Kalsel di ajang pertandingan kelas dunia ini.

"Mudah-mudahan pertandingan yang diikuti peserta dari berbagai Negara ini, dapat membawa nama harum Kalimantan Selatan, jaga selalu kekompakan, jangan becakut wabil khusus teman sesama teman,” ucapnya.

Ditemui di akhir kegiatan, Denies selaku Kepala Pelatih FORKI Kalsel mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Provinsi Kalsel, dan mengungkapkan ajang ini adalah sejarah baru bagi karate banua, karena turut serta bertanding di ajang Internasional.

“Tidak lupa kami berterimakasih kepada. Supian HK yang mewakili Paman Birin mengikuti acara pembukaan ini, dan sudah mensupport tim kami, berkat beliau inilah sejarah buat banua go to the world, bahwa mengikuti kejuaraan dunia Seri A yang sudah lama kami impikan,” ungkapnya.(aol/*)