KSR PMI ULM Adakan 6 Lomba Selama Empat Hari, Besok Lomba Pertolongan Pertama

KSR PMI Unit ULM Sub Unit Banjarmasin mengadakan lomba PMR dengan tajuk First Aider Summit (FAS) 2022, Sabtu (19/11/2022).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - KSR PMI Unit ULM Sub Unit Banjarmasin kembali mengadakan lomba PMR dengan tajuk First Aider Summit (FAS) 2022, sejak Kamis (17/11/2022) hingga Minggu (20/11/2022).

Mengangkat tema ‘The Spirit of Humanity in The Golden Generation’ lomba PMR ini dibagi menjadi lomba utama dan lomba tambahan.

Ketua Pelaksana FAS 2022, Muhammad Alfiannur mengatakan lomba utama dibagi menjadi lomba pertolongan pertama, lomba cerdas cermat, dan lomba pendidikan remaja sebaya.

“Untuk lomba tambahannya ada lomba tandu, lomba sosiodrama, dan lomba poster,” lanjutnya, Sabtu (19/11/2022).

Lima dari enam lomba tersebut terang Alfi sudah selesai digelar. Hanya sisa satu lomba utama, yakni lomba pertolongan pertama.

“Lomba pertolongan pertama itu besok, dan biasanya itu lomba yang paling ditunggu-tunggu,” bebernya.

Pelaksanaan lomba ini pun ujar Alfiannur diikuti oleh peserta tingkat SD, SMP, dan SMA atau Sederajat se-Kalimantan Selatan.

“Istilahnya Mula untuk SD, Madya untuk SMP, dan Wira untuk SMA atau sederajat,” jelasnya.

Untuk para pemenang lomba utama sendiri kata Alfi akan diberikan hadiah berupa piala bergilir. Yang dimana piala bergilir tersebut jika dimenangkan tiga kali berturut-turut, maka piala tersebut boleh dimiliki oleh pemenangnya.

“Kemudian ada hadiah tambahan seperti slayer, pin, ada juga uang pembinaan untuk tiap pemenangnya,” kata mahasiswa pendidikan komputer semester lima itu.

Total peserta FAS 2022 ada 255 peserta dari 23 sekolah yang tersebar di Kalimantan Selatan.

Alfi berharap, dari gelaran lomba ini semoga bisa meningkatkan jiwa kemanusiaan dari masing-masing peserta. Juga mengukur tingkat ilmu dan praktek kepalangmerahan dari masing-masing PMR yang ada.

“Serta menambah relasi juga, karena lomba seperti ini digelar dua tahun sekali. Diharapkan bisa menjadi media teman-teman PMR menambah relasinya,” tandas Ketua Pelaksana FAS 2022 tersebut.

Untuk nama pemenang dari lomba-lomba tersebut kata Alfi belum diumumkan. Pihaknya akan mengumumkan secara serentak di hari penutupan, Minggu (20/11/2022).

Terpisah, Ketua Umum KSR PMI Kalimantan Selatan, Akhmad Zulkarnain berharap dari kegiatan yang digelar tersebut, semoga kiprah KSR dalam bidang kerelawanan bisa memberikan dampak yang lebih.

“Karena awalnya kegiatan ini dibuat untuk pertemuan para relawan dalam menyamakan sebuah persepsi antara pelatih-pelatih sehingga pelajaran atau ilmu yang disampaikan sama. Jadi bukan hanya sekedar lomba dalam mencari mana yang baik dan mana yang buruk,” katanya.

Ia juga berharap untuk kedepannya agar KSR tidak hanya berhenti sampai disini, namun bisa memberikan persembahan yang lebih besar dan meriah, serta bisa mengadakan pelatihan di kancah regional Kalimantan maupun nasional.

(Banjarmasinpost.co.id/Rifki Soelaiman)