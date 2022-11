Reaksi Febby Rastanty Kala Ditembak Verrel Bramasta, Ngaku tak Ada Masalah dengan Natasha Wilona

BANJARMASINPOST.CO.ID - Status sebenarnya hubungan antara Verrel Bramasta dengan Febby Rastanty akhirnya dikuak Boy William.

Febby Rastanty pun mengaku tak ada hubungan apa-apa dengan Verrell dan tak masalah membahas Natasha Wilona.

Namun di sisi lain Febby lantas mengungkap bahwa ia menyayangi Verrell dan memuji anak Venna Melinda itu.

Berkali-kali terlihat menghabiskan waktu bersama di berbagai kesempatan hingga terlihat mesra, Aktor tampan Verrell Bramasta diisukan diam diam menjalin asmara dengan sosok Febby Rastanty.

Bahkan akhir-akhir ini keduanya memajang foto saling berkedekatan dengan caption dan komentar manis.

Lalu jika ditarik kebelakangan, pada tahun 2020 silam, Febby Rastanty sempat bercerita dengan Boy William.

Hal ini dilakukan Febby saat ia berada di vlog milik Boy William.

Awalnya Boy William mengorek hubungan Febby dan Natasha Wilona yang merupakan mantan Verrell.

Febby pun mengaku tak ada hubungan apa-apa dengan Verrell dan tak masalah membahas Natasha Wilona.

"Ya enggak apa-apalah kenapa harus marah. Kami (dengan Verrell) hanya teman," jawab Febby Rastanty.

"Gimana ya kalau ditanya itu gue takut, takut jawab kalau gue bilang kenal takut dibilang SKSD (sok kenal, sok dekat), tapi kalau kenal juga.." kata Febby.

Febby lantas mengungkap bahwa ia menyayangi Verrell dan memuji anak Venna Melinda itu.

"Yes tentu saja. Kalau enggak kami enggak akan berhubungan baik sampai saat ini," jawab Febby.

"Dia itu baik, pekerja keras dan dia tulus juga sama orang, dan dia memang baik kayak go big or go out," sambungnya.