Segudang Fitur Unggulan yang Bikin Yamaha XMAX Connected Jadi Pilihan Tepat untuk Kegiatan Touring

BANJARMASINPOST.CO.ID – Kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia yang terus bertambah seiring dengan perkembangan teknologi dan tren gaya hidup, mendorong Yamaha untuk terus berinovasi dalam menciptakan berbagai produk terbaik.

Salah satunya dengan menghadirkan line up yang lengkap di kategori Maxi Yamaha yang meliputi XMAX Connected, All New NMAX 155 Connected, All New Aerox 155 Connected dan juga Lexi 125.

Berbagai pembaruan juga turut dilakukan pada jajaran skutik Maxi Yamaha guna menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan kepada konsumen.

Seperti pembaruan yang belum lama ini dilakukan pada skutik XMAX.

Sejak diperkenalkan pada awal November lalu di ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2022, kehadiran XMAX Connected sukses memikat banyak hati para pencinta skutik premium di tanah air.

Pasalnya, selain memiliki tampilan desain yang lebih fresh dan sporty melalui lampu LED depan berbentuk “X” yang ikonik, motor ini turut dibekali dengan banyak teknologi baru yang sangat mendukung berbagai macam kebutuhan mobilitas.

XMAX Connected, skutik premium Yamaha yang jadi buruan konsumen pada

ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) di Jakarta Convention Center

(JCC) Senayan, 2 – 6 November 2022. (YAMAHA INDONESIA)

Predikat XMAX Connected sebagai skutik terbaik untuk kegiatan touring juga melekat semakin kuat melalui penyematan berbagai fitur canggih ala moge yang dimilikinya.

Sehingga, menjadi sebuah standar atau trend setter baru bagi skutik premium di kelas 250cc yang dipasarkan di Indonesia.

Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Mfg., Minoru Morimoto.

“Model baru ini secara khusus dikembangkan untuk memberikan kehidupan berkendara Sepeda Motor yang lebih baik, untuk mereka yang ingin mencapai tahap yang lebih tinggi dalam hidup mereka. Dengan menawarkan desain premium, teknologi canggih, dan performa mesin terbaik yang melampaui harapan konsumen kami. Misi model baru ini adalah untuk membuat standar baru di kategori MAXI kami dengan layar TFT dan fungsi navigasi. Kami menyebutnya Navigate to The MAX,“ ungkapnya dalam kata sambutan saat prosesi peluncuran XMAX Connected di perhelatan IMOS 2022.

Lantas fitur-fitur apa saja yang membuat XMAX Connected menjadi skutik superior yang dapat diandalkan untuk kegiatan touring dan perjalanan jarak jauh, simak penjelasannya di bawah ini.

1. Sistem Navigasi

Salah satu fitur baru yang sangat fenomenal yang dimiliki oleh XMAX Connected adalah sistem Navigasi*.

Memanfaatkan aplikasi Garmin Street Cross, pengguna motor dapat semakin dimudahkan ketika mengeksplorasi tempat-tempat baru selama perjalanan dengan bantuan digital maps yang muncul pada layar TFT Infotainment Display.

PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. (PT YIMM) membuka hari pertama ajang

IMOS 2022 dengan meluncurkan produk terbaru XMAX Connected.

(Yamaha Indonesia)

Adapun cara untuk menggunakan fitur ini sangatlah mudah, pengguna dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: