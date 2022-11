Kejutan Man City Soal Messi di Bursa Transfer Jelang Argentina vs Arab Saudi di Piala Dunia 2022

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kejutan datang dari tim Liga Inggris, Man City jelang laga timnas Argentina vs Arab Saudi di Grup C Piala Dunia 2022.

Pertandingan Argentina vs Arab Saudi di Grup C Piala Dunia 2022 akan berlangsung pada Selasa, (22/11/2022) pukul 17.00 WIB di Lusail Stadium Live SCTV dan Vidio. Com.

Manchester City (Man City) dikabarkan diduga dapat menyalakan kembali minat mereka pada Lionel Messi jika penyerang tersebut meninggalkan Paris Saint-Germain tahun depan atau di bursa transfer januari.

Pep Guardiola awalnya dikaitkan dengan kepindahan untuk pemenang Ballon d'Or tujuh kali pada tahun 2021, ketika menjadi jelas bahwa dia tidak akan melanjutkan kontrak di Barcelona.

Baca juga: Terungkap Isyarat Masa Depan Lionel Messi, Lebih Suka Paris Daripada Barcelona

Baca juga: Neymar Sesumbar ke Lionel Messi, Berjanji Kalahkan Argentina Jika Bertemu di Semifinal atau Final

Man City dan PSG dianggap sebagai dua dari satu-satunya tujuan yang realistis untuk Messi karena besarnya operasi keuangan.

Juara Prancis memenangkan perlombaan untuk menandatangani pemain internasional Argentina dengan kontrak dua tahun dengan opsi satu tahun tambahan.

Messi berjuang untuk menunjukkan performa terbaiknya selama musim debutnya bersama Les Parisiens dan dia diperkirakan akan meninggalkan ibu kota Prancis setelah hanya satu musim.

Namun, pemain berusia 35 tahun itu tetap bertahan di Parc des Princes dan tampil mengesankan untuk tim asuhan Christophe Galtier musim ini, namun masa depannya di luar musim panas tetap diselimuti ketidakpastian.

Messi dapat membuka pembicaraan pra-kontrak dengan klub asing pada Januari sebelum hengkang sebagai agen bebas di akhir musim.

Presiden Barcelona Joan Laporta sering menyuarakan keinginannya untuk membawa penyerang itu kembali ke Camp Nou.

Namun sekarang, El Nacional dikutip Senin, (21/11/2022) mengklaim bahwa Man City dapat bersiap untuk mencoba lagi untuk Messi.

Juara Liga Premier itu awalnya ingin mengontrak pemain Amerika Selatan itu dua tahun lalu, ketika dia mengirim burofax ke mantan presiden Blaugrana Josep Maria Bartomeu yang memberitahukan tentang dua, keinginan untuk pergi.

Bartomeu menolak permintaan Messi, dan penyerang pergi sebagai agen bebas pada tahun berikutnya, dengan kesulitan keuangan Barcelona membuat klub Catalan tidak mungkin mempertahankannya.

Guardiola dan Messi menikmati masa-masa sarat trofi bersama di Camp Nou, dan laporan tersebut mengklaim bahwa yang pertama ingin bersatu kembali dengan pemain Argentina itu dan menurunkannya bersama Erling Braut Haaland dan Kevin De Bruyne .