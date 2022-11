Gareth Bale. Prediksi dan Jadwal Live SCTV Amerika Serikat vs Wales di Piala Dunia 2022, Kelemahan AS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal dan Prediksi laga Amerika Serikat vs Wales di Piala Dunia 2022 yang tayang Siaran Langsung SCTV.

Laga AS vs Wales ini juga bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Wales akan melakoni Piala Dunia pertama mereka dalam 64 tahun melawan melawan AS di Stadion Ahmad bin Ali pada Senin (21/11/2022) malam.

The Dragons melewati babak kualifikasi Eropa yang sangat berat melalui babak play-off.

Gareth Bale akhirnya lolos setelah mengungguli Ukraina, yang pertandingannya tertunda lama akibat perang militer Rusia - Ukraina.

Pertandingan melawa AS akan menjadi pertandingan seru kedua tim untuk mencuri poin awal di Grup B.

Kalah dalam laga perdana akan menyulitkan langkah untuk lolos dari Grup B. Sebab setelah laga ini, mereka akan bertemu tim unggulan, Inggris.

Kiper cadanga Arsenal Matt Turner akan menjadi penjaga gawang utama Timnas AS.

Di depan Matt Turner akan ada empat bek yang akan berbaris mengamankan wilayah sekitar kota pinalti.

Terdiri Aaron Long dan Walker Zimmerman akan menjadi palang pintu utama barisan tengah.

Lalu Antonee Robinson akan berbaris di sebelah kiri dan Sergino Dest di kanan.

Di lini tengah, Weston McKennie, Tyler Adams dan Yunus Musah akan menjadi andalan. Berkolaborasi dengan penyerang Gio Reyna dan Christan Pulisic di lini serang.

Kelemahan Timnas AS adalah tidak memiliki striker kaliber dunia. Meski begitu pasukan Paman Sam tidak bisa diremehkan.

Mereka akan mengandalkan striker FC Dallas Jesus Ferreira untuk memimpin perburuan gol dengan formasi 4-3-3 .

Sementara, Wales mendapat cobaan dengan cederanya Joe Allen. Pemain swanse city ini dipastikan tidak akan tampil karena masih belum pulih sepenuhnya dari cedera hamstring yang dideritanya saat beraksi untuk klubnya dua bulan lalu.

Untuk posisi penjaga gawang, Danny Ward kemungkinan yang akan dipilih setelah mencatat enam clean sheet dalam delapan pertandingan Liga Premier terakhirnya untuk Leicester.

Pilihan lainnya adalah Wayne Hennessey memiliki lebih banyak pengalaman internasional.