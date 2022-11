Jadwal Siaran SCTV Piala Dunia 2022 Selasa 22 November, Messi dan Argentina, Denmark, Meksiko Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Rekap Hasil dan Jadwal Piala Dunia 2022 Qatar lengkap babak penyisihan.

Sejumlah big match mewarnai hari ketiga Siaran Langsung SCTV Piala Dunia 2022 pada Selasa (22/11/2022).

Ada pertandingan Argentina vs Arab Saudi, Denmark vs Tunisia dan Meksiko vs Polandia yang akan mengisi jadwal siaran langsung di TV SCTV dan Live Streaming Vidio.com

Pertarungan di Piala Dunia Qatar 2022 menjadi ajang pembuktian kelayakan mereka lolos alias tak sekadar berstatus penggembira semata.

Pada laga awal di Jadwal Piala Dunia 2022 tuan rumah Qatar telahtakluk ditangan Ekuador dengan skor 0-2.

Berikutnya Timnas Inggris berpesta pora dengan menggulung Iran 6-2.

Senegal vs Belanda menjadi pertarungan yang akan menjadi magnet.

Tak sekadar pertarungan pembuka pada Senin (21/11/2022), melainkan juga pembuktian kekuatan Belanda di Piala Dunia Qatar 2022.

Sempat kesulitan hingga menit ke 84, Belanda akhirnya membawa poin 3 usai menang dengan skor 0-2.

Untuk Jadwal Selasa ini, giliran Argentina vs Arab Saudi bertanding.

Lionel Messi memulai Piala Dunia FIFA kelimanya, dan kemungkinan terakhir, saat Argentina bertanding melawan lawan Grup C Arab Saudi pada turnamen 2022 di Qatar.

Albiceleste diharapkan finis di puncak grup yang juga mencakup Meksiko dan Polandia tetapi masih harus mendapatkannya di lapangan.

Messi memiliki enam gol Piala Dunia karir, dan mencapai final pada tahun 2014 di mana Argentina dikalahkan dalam perpanjangan waktu oleh Jerman sebagai hasil dari pemenang terkenal Mario Gotze.

Mereka akan berharap untuk membalas kekalahan itu dan mengamankan trofi kali ini.