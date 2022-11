Jam Tayang Tajwid Cinta SCTV Akhirnya Ikuti SSC dan TCYK Gegara Piala Dunia 2022, Cut Syifa Umrah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal tayang terbaru Sinetron Tajwid Cinta mengikuti Sinetron Cinta Setelah Cinta dan Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih gegara Piala Dunia 2022.

Mulai Selasa (22/11/2022), Sinetron Tajwid Cinta yang dibintangi Cut Syifa, Harris Vriza dan Afifah Ifah itu tidak tayang hingga beberapa hari kedepan.

Sebelumnya, Cinta Setelah Cinta (SSC) dan Takdir Cinta Yang Kupilih (TCYK) sudah lebih dahulu tak tayang imbas Piala Dunia 2022.

Kini, giliran Tajwid Cinta yang mengalami hal serupa. Tiga Sinetron unggulan SCTV tersebut akan ditayangkan kembali pada 29 November 2022.

Efek jam tayang bentrok dengan tayangan Piala Dunia 2022 yang disiarkan langsung melalui SCTV.

Baca juga: Intip Rating TV Piala Dunia 2022, Pantas SCTV Rela Cinta Setelah Cinta dan TCYK Tak Tayang Sepekan

Baca juga: Kondisi Sakit Sarwendah dan Thalia, Iis Dahlia Komentari Kesayangan Ruben Onsu dan Betrand Peto Itu

Jadwal Piala Dunia 2022 pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 23 November, akan menampilkan empat pertandingan dari Grup C dan D.

Argentina, Prancis, dan Polandia akan berlaga di partai berbeda.

Dari Grup C, akan hadir laga Argentina vs Arab Saudi pada 17.00 WIB. Sedangkan pertandingan Meksiko vs Polandia akan berlangsung mulai 17.00 WIB.

Jam tayang Piala Dunia 2022 hari ini lebih awal yakni pukul 17.00 WIB sehingga bentrok dengan jam tayang sinetron Tajwid Cinta.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan akun instagram @tajwidcinta.sctv, Selasa (22/11/2022), diinformasikan bila sinetron Tajwid Cinta libur sementara waktu.

“Alhamdulillah naik, rating 4 Tertinggi dislotnya

TC libur dulu ya, ketemu lagi nanti 29 November 2022

Bagi kalian apa nih yang dikangen dari TC? Tulis dikolom komentar ya, “ tulis admin akun IG @tajwidcinta.sctv melalui caption.

Hal tersebut amat disayangkan oleh pemirsa SCTV karena sinetron ini tengah menjadi tontonan favorit pemirsa.