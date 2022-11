VIDEO Resep Masakan Dapoer Everywhere Spesial Edisi Be Healthy with Modena

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Masih dalam momen Hari Kesehatan Nasional, Dapoer Everywhere menghadirkan edisi spesial dengan tema Be Healthy with Modena.

Program memasak ini merupakan kerja sama Banjarmasin Post dengan PT Modena Indonesia dan Fugo Hotel Banjarmasin.

Acara masak bareng ini dipandu oleh host BPost Tania Anggraini, Branch Manager Modena Banjarmasin Hendra Lesmana dan Executif Sous Chef Fugo Hotel Banjarmasin Mumu.

Demo memasak saat Selasa (22/11/2022) ini disiarkan secara langsung di platform digital Banjarmasin Post: Instagram: @banjarmasinpost, Facebook: Bpost Online, Youtube Channel: Banjarmasin Post News Video.

Kali ini, Dapoer Everywhere membagikan resep Salad, Soup dan Main Course atau makanan utama.

Bahan yang diperlukan untuk memasak Salad adalah bawang putih, bawang bombai, air jeruk nipis, sayur-sayuran, olive oil, garam, cuka hitam, ayam potong bagian dada.

"Sesuai tema masakan sehat, jadi ayam bagian dada itu proteinnya lebih tinggi, sedangkan lemaknya lebih rendah," kata Chef Mumu.

Masakan kedua adalah Sop Ikan Temulawak. Seluruh bahan dasar berasal dari rempah-rempah tradisional, ditambah ikan nila.

Bagaimana cara memasaknya, silakan Anda simak ulang tutorialnya di Instagram@banjarmasinpost,Facebook: Bpost Online, Youtube Channel: Banjarmasin Post News Video.

Sementara itu, Hendra Lesmana, Brand Manager Modena Banjarmasin, menyampaikan, Modena memudahkan masyarakat untuk memasak, apalagi bahannya aman dan tanah lama.

Dia menyatakan bahwa kegiatan serupa bakal terus digelar secara berkala. "Kami ingin agar Modena selalu dekat dengan masyarakat," katanya.

Kemudian, Hendra melanjutkan, Modena juga turut serta berkontribusi membantu pemerintah dalam program penggunaan kompor induksi.

"Kami punya kompor induksi tipe 13 dan 16 BI, itu portabel, bisa dibawa ke mana-mana sambil travelling," ujarnya.

Selain itu, Hendra menyebut akan terus menggalakkan harga-harga Modena yang terjangkau, sehingga masyarakat bisa menikmati produk Modena.

Di akhir acara, Modena bagi-bagi hadiah kepada penonton yang memberikan pertanyaan paling menarik saat sesi tanya jawab.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)