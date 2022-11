Jadwal Timnas U20 Indonesia vs Malaga Malam Hari ini, Tak Ada Streaming, Link Live Score di Sini

Banner pertandingan Timnas U20 Indonesia vs Malaga malam hari ini, Rabu (23/11/2022), link live score ada di sini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jam kick off Timnas U20 Indonesia vs vs Malaga U-19 yang berlangsung malam hari ini, Rabu (23/11/2022).

Jadwal Timnas U20 Indonesia vs Malaga malam hari ini adalah pada jam 23.00 WIB. Belum ada konfirmasi mengenai siaran langsung dan Live Streaming di Indosiar.

Live Streaming Timnas U20 vs Malaga U-19 juga belum tentu akan tayang lewat YouTube PSSI TV.

Namun meski tak tayang di tv lokal maupun live streaming, Live Score Timnas U20 vs Malaga malam ini bisa diikuti lewat tautan di berita ini.

Timnas U-20 Indonesia masih dihantui rasa penasaran untuk mendapat kemenangan saat di Spanyol.

Baca juga: Bek PSIS Tersingkir Digantikan Hansamu Yama dari Persija, Ini Pemain Timnas Indonesia Pilihan STY

Sebelumnya, Timnas U-20 Indonesia kembali menelan kekalahan saat menggelar uji coba di Spanyol.

Kali ini timnas U-20 Indonesia harus mengakui keunggulan Valerenga Fotball U-20.

Sebagai informasi, Valerenga Fotball U-20 merupakan klub asal Norwegia.

Dalam duel yang berlangsung di Marbella Football Center, Spanyol ini, timnas U-20 Indonesia menyerah dengan skor telak 0-4.

Ini jadi kekalahan ketiga timnas U-20 Indonesia selama di Spanyol.

Kekalahan pertama timnas U-20 Indonesia dicatatkan saat melawan Prancis.

Saat itu, timnas U-20 Indonesia kalah 0-6 dari Prancis.

Timnas U-20 Indonesia kemudian kembali kalah melawan Slovakia.

Saat itu, timnas U-20 Indonesia gagal mempertahankan keunggulan yang berhasil didapatkan pada babak pertama.