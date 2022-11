Wajah Pilu Rafathar Saksikan Argentina Kalah, Raffi Ahmad Bertindak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Melihat kekalahan Timnas Argentina melawan Arab Saudi di Piala Dunia 2022, Rafathar putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina lemas.

Diketahui, Raffi Ahmad dan Rafathar menonton langsung pertandingan Argentina vs Arab Saudi di Lusail Stadium, Selasa (22/11/2022).

Dalam pertandingan itu, Raffi Ahmad dan Rafathar kompak mendukung Lionel Messi cs.

Bukan hanya itu, demi timnas Argentina melawan Arab Saudi, Rafathar berdandan mengenakan jersey dan topi tim Tanggo.

Namun sayang, Argentina kalah dengan skor 1-2 dari Arab Saudi dalam laga pembuka Grup C Piala Dunia 2022 itu.

Keadaan langsung membuat Rafathar merasa sedih.

Bahkan, Kakak Rayyanza itu tak bisa menutupi kesedihannya.

Padahal selama laga berlangsung, Rafathar tak henti memberikan semangat untuk tim andalannya.

Mengutip dari unggahan Instagram Story akun @raffinagita1717, Raffi Ahmad tak tinggal diam.

Suami Nagita Slavina itu meminta putra sulungnya untuk tetap semangat meski peluang Argentina untuk menang amat tipis.

"Aa, a lemes ya? Semangat dong euy, masih ada waktu," ujar Raffi di detik-detik terakhir pertandingan.

"Lets go Messi, come on, Rafathar lemes nih..," goda Raffi.

Raffi terus mengajak Rafathar berdiskusi untuk membangkitkan semanganya.

Ia bahkan berharap ada keajaiban yang bisa membuat Argentina menang.