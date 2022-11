Hasil, Top Skor, Jadwal dan Klasemen Grup A-H Piala Dunia 2022, Spanyol, Inggris dan Prancis Berjaya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Klasemen Piala Dunia dan Jadwal Lengkap Piala Dunua 2022 mulai dari grup A sampai grup H hingga babak Final.

Klasemen Piala Dunia baru saja diperbaharui usai Spanyol vs Kosta Rika yang berkesudahan dengan skor telak 7-0 Selasa (23/11/2022) malam.

Dilansir Sporting News seperti banyak babak grup Piala Dunia dari turnamen yang telah berlalu, babak grup Piala Dunia FIFA 2022 harus diperebutkan dengan ketat hingga hari pertandingan terakhir, dengan sebagian besar grup tampil seimbang di atas kertas. Hanya ada satu hari tersisa di babak pertama pertandingan grup.

Hanya dua tim teratas di setiap grup yang akan mendapatkan tiket ke babak sistem gugur , sedangkan dua terbawah akan pulang tersingkir. Dan penting untuk memenangkan grup: Tempat pertama memastikan pertandingan Babak 16 melawan runner-up grup lain, sementara finis di tempat kedua menghasilkan tugas yang lebih berat untuk menghadapi pemenang grup di babak gugur.

ika tim memiliki poin yang sama di grup mereka — tiga untuk menang, satu untuk seri, dan tidak ada yang kalah — maka tiebreak berikut akan digunakan, seperti yang diuraikan dalam peraturan turnamen resmi

Selisih gol yang unggul di semua pertandingan grup;

Gol terbanyak dicetak di semua pertandingan grup;

Poin terbanyak dalam pertandingan grup antara tim yang bersangkutan;

Selisih gol yang unggul dalam pertandingan grup antara tim yang bersangkutan;

Gol terbanyak yang dicetak dalam pertandingan grup antara tim yang bersangkutan;

Poin disiplin sesuai formula FIFA berdasarkan kartu kuning dan merah;

Menggambar banyak.

Berikut Klasemen Piala Dunia

Klasemen Grup A

Tim PTS GP W L D GF GA GD

1. Ekuador 3 1 1 0 0 2 0 +2

2. Belanda 3 1 1 0 0 2 0 +2

3. Senegal 0 0 0 1 0 0 2 -2

4.Qatar _ 0 1 0 1 0 0 2 -2

Jadwal Grup A

Minggu, 20 November Qatar 0 , Ekuador 2 Highlight

Senin, 21 November Senegal 0 , Belanda 2 Highlight

Jumat, 25 November Qatar vs Senegal 8 pagi / 1 siang Al Thumamah

Jumat, 25 November Belanda vs Ekuador 11 pagi / 4 sore Khalifa International

Selasa, 29 November Belanda vs Qatar 10 pagi / 3 sore Al Bayt

Selasa, 29 November Ekuador vs Senegal 10 pagi / 3 sore Khalifa International

Klasemen Grup B

Tim PTS GP W L D GF GA GD

1. Inggris 3 1 1 0 0 6 2 +4

2. AMERIKA SERIKAT 1 1 0 0 1 1 1 0

3. Wales 1 1 0 0 1 1 1 0

4.Iran _ 0 1 0 1 0 2 6 -4

Jadwal Grup B,

Senin, 21 November Inggris 6 , Iran 2 Highlight

Senin, 21 November AS 1 , Wales 1 Highlight

Jumat, 25 November Wales vs Iran 5 pagi / 10 pagi Ahmad Bin Ali

Jumat, 25 November Inggris vs Amerika Serikat 14:00 / 19:00 Al Bayt

Selasa, 29 November Wales vs Inggris 14:00 / 19:00 Ahmad Bin Ali

Selasa, 29 November Iran vs AS 14:00 / 19:00 Al Thumamah

Klasemen Grup C

Tim PTS GP W L D GF GA GD

1. Arab Saudi 3 1 1 0 0 2 1 +1

2. Meksiko 1 1 0 0 1 0 0 0

3. Polandia 1 1 0 0 1 0 0 0

4. Argentina 0 1 0 1 0 1 2 -1

Jadwal Grup C,