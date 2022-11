Striker Portugal, Cristiano Ronaldo. Prediksi Skor dan Jadwal Live SCTV Piala Dunia 2022 Hari Ini, Portugal vs Ghana dan Brasil vs Serbia.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Prediksi Skor dan Jadwal Bola Siaran Langsung SCTV laga Piala Dunia 2022 Hari Ini. Ada Portugal vs Ghana dan Brasil vs Serbia.

Juga ada pertandingan Swiss vs Kamerun dan Uruguay vs Korea Selatan yang bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Hari ini mulai sore, malam dan dini hari, serangkaian pertandingan menarik mengisi Jadwal World Cup 2022.

Ada Swiss vs Kamerun, Uruguay vs Korea Selatan, Portugal vs Ghana hingga pertandingan grup G lainnya pada pukul 02.00 WIB Jumat 25 November yaitu Brazil vs Serbia.

Pertandingan tersebut merupakan pertandingan pertama setiap grup sehingga mereka akan berusaha untuk memenangkan pertandingan sehingga tensi akan semakin panas.

Baca juga: Prediksi Skor Portugal vs Ghana Piala Dunia 2022: Line Up, Link SCTV dan Nasib Sial Ronaldo Efek MU

Baca juga: Hasil, Top Skor, Jadwal dan Klasemen Grup A-H Piala Dunia 2022, Spanyol, Inggris dan Prancis Berjaya

Sejumlah kejutan telah terjadi pada pertandingan Piala Dunia seperti Argentina Vs Arab Saudi.

Arab Saudi sukses mengalahkan Argentina dengan skor 2-1.

Sementara, Jepang mampu mengalahkan Jerman dengan skor 2-1.

Lantas bagaimana pertandingan nanti malam? patut dinantikan.

Laga sengit diprediksi akan terjadi antara Swiss vs Kamerun dan Prediksi Skor 0-0.

Kedua tim ini merupakan tim kuda hitan yang diprediksi akan bersiang ketat memperebutkan tiket ke babak 16 besar.

Sementara, Prediksi Skor Uruguay vs Korsel adalah 3-1.

Lalu untuk Portugal vs Ghana Prediksi Skor berakhir 2-0.

Kemudian, Brazil diperkirakan menang mudah atas Serbia yakni 3-0.