VIDEO HEBOH BANGET - Kalahkan Jerman, Begini Suporter Timnas Jepang Rayakan Kemenangan di Shibuya 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perayaan berlangsung di Shibuya, Jepang, pada Selasa (22/11/2022) waktu setempat, seusai Timnas Jepang menang 2-1 atas Timnas Jerman pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2022 di Stadion Internasional Khalifa, Al Rayyan.

Beredar video unggahan di akun sosial media konten kreator @pelegroso_ , yang memperlihatkan aksi supporter Jepang nampak merayakan kemenangan melawan tim dengan julukan Der Panzer.

Para supporter tersebut nampak berteriak dan bernyanyi tepat di zebra cross wilayah Shibuya, sembari bernyanyi dan meneriakan yel yel khasnya.

Tidak hanya itu, mereka yang datang juga terlihat secara seragam mengenakan jersey berwarna biru laut, khas timnas Jepang.

"What a time to be alive, Shibuya Scramble Going Off" tertulis dalam narasi video akun @pelegroso, Rabu (23/11) waktu setempat. (*)