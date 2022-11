Jadwal Main dan Preview Inggris vs Amerika Serikat Live SCTV, Harry Kane Siap Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal main dan preview Inggris vs Amerika Serikat laga kedua Grup B Piala Dunia 2022. Stiker the Three Lions Harry Kane siap main.

Jadwal Piala Dunia 2022 Inggris vs Amerika Serikat adalah pada hari Sabtu (26/11/2022) yang tayang lewat siaran langsung SCTV jam 02.00 WIB.

Selain di TV SCTV, pertandingan Inggris vs Amerika Serikat juga bisa ditonton lewat tayangan Live Streaming melalui TV Online Vidio.com.

Sebelumnya, Kane yang juga kapten Timnas Inggris tersebut sempat diterpa rumor tak bisa mentas di laga kedua gegara cedera.

Kabar tersebut ditepis setelah sang juru taktik Gareth Southgate menegaskan bahwa Harry Kane akan tampil melawan Amerika Serikat.

Diwartakan ITV Sport, Southgate memastikan bintang Tottenham Hotspur itu akan beraksi di laga kedua.

Pelatih The Three Lions menerangkan bomber andalannya berlatih secara mandiri untuk mendapatkan kondisi terbaiknya.

Berkat usaha tersebut Kane bisa mengembalikan kebugarannnya.

Sehingga Southgate dengan yakin menerangkan bahwa Kane dipastikan tampil melawan Amerika Serikat.

"Dia berlatih sendiri hari ini, tapi dia akan kembali bersama tim besok dan bagus untuk persiapan pertandingan," kata Southgate.

"Kami hanya memeriksanya hanya untuk memastikan. Cedera ini tidak pada pergelangan kaki, namun lebih ke kaki," katanya menambahkan.

Southgate menerangkan Kane di laga sebelumnya merasa sakit hingga berpengaruh ke penglihatannya.

Sehingga pelatih berusia 52 tahun ini memutuskan menarik Kane.

"Dia merasa sakit dan itu memengaruhi penglihatannya," kata Southgate sebagaimana dikutip dari laman BBC Sport.