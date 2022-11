Kondisi Sinetron Ikatan Cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo Disorot, Tersingkir Piala Dunia 2022

BANJARMASINPOST.CO.ID - Performa Sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo disorot kembali, terutama efek Piala Dunia Qatar 2022.

Rating Sinetron Ikatan Cinta yang tayang di RCTI malam kemarin, Sabtu (24/11/2022) jadi perhatian publik.

Imbas tayangan Piala Dunia 2022 di SCTV meraih rating tertinggi mempengaruhi tayangan sinetron Ikatan Cinta RCTI.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan instagram @indotvtrends, Jumat (25/11/2022), tertera daftar rating program televisi 15 besar per Kamis (24/11/2022).

Lima besar program televisi dikuasai oleh pertandingan sepak bola FIFA World Cup Qatar 2022.

Berikut ini susunannya mulai dari peringkat pertama hingga kelima di antaranya FWC Uruguay Vs Korea Rep SCTV, Pesta Bola Dunia SCTV, FWC Switzerland Vs Cameroon SCTV, Pesta Bola Dunia SCTV dan FWC Portugal Vs Ghana SCTV.

Sementara itu, disusul oleh sinetron Preman Pensiun 7 RCTI dan Sinetron Ikatan Cinta RCTI serta Family 100 MNCTV.

“TOP 15 MID UPP-EST KAMIS (24/11)

- Piala Dunia SCTV mendominasi TOP 5

- Ikatan Cinta RCTI out TOP 5

- Family 100 masih andalan di MNCTV, “ terang admin @indotvtrends melalui caption.

Kondisi rating sinetron Ikatan Cinta lantas menuai beragam tanggapan dari warganet yang menyoroti performanya.

Berikut ini beberapa komentar warganet.

@_jojooo03 : Lol ada yg makin turun perlahan hahhaha