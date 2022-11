Susunan Pemain Wales vs Iran di Piala Dunia 2022: Prediksi Skor, Head To Head, Link Live SCTV

Banner laga Wales vs Iran di Piala Dunia 2022. Ini link Live Streaming gratis SCTV bola Wales vs Iran siaran langsung Piala Dunia 2022 hari ini tayang jam 17.00 WIB link nonton ada di sini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Link Live Streaming Wales vs Iran di Jadwal Piala Dunia 2022, Jumat (25/11/2022) via Live Streaming SCTV dan Live Streaming Vidio.com.

Siaran Langsung Piala Dunia 2022 antara Wales vs Iran via Live Streaming TV Online Vidio.com mulai pukul 17.00 WIB. Laga ini Siaran Langsung SCTV dan Moji.

Link Live Streaming Wales vs Iran bisa diakses di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), Gareth Bale main.

Wales akan berhadapan dengan Iran di putaran kedua pertandingan Grup B Piala Dunia di Stadion Ahmed bin Ali pada hari Jumat dalam pertandingan make-or-break untuk kedua tim.

Wales memulai pertandingan Piala Dunia pertama mereka dalam 64 tahun dengan gugup tetapi bangkit di babak kedua untuk menyelamatkan hasil imbang melawan AS, berkat tendangan penalti yang tidak lain dari superstar jimat Gareth Bale.

Pergantian paruh waktu Rob Page, menggantikan Daniel James dengan Kieffer Moore, merupakan penegasan bahwa keputusan pemilihan timnya telah memainkan peran penting dalam masalah mereka.

Pergantian tersebut terbukti menjadi pendorong untuk bangkit kembali, saat keseimbangan bergeser, dan Wales akhirnya mendapatkan poin yang memang pantas didapatkan.

Secara keseluruhan, itu adalah poin bagus yang diperoleh. Dan orang-orang bersemangat Page akan tahu bahwa kemenangan atas Iran akan menempatkan mereka pada posisi yang bagus untuk maju ke babak sistem gugur.

Itu adalah hasil yang sulit untuk diambil bagi Iran. Inggris akan selalu menjadi lawan yang sulit untuk pertandingan pembuka Piala Dunia.

Sebuah palu 6-2 tidak dalam rencana pelatih kepala Carlos Queiroz, dan dia akan mencari respon dari timnya karena mereka sekarang memiliki gunung untuk mendaki dalam dua pertandingan berikutnya jika mereka berharap untuk membuat sistem gugur.

Tidak mengambil apa pun dari para pemain Iran, yang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa versus Inggris dengan menolak menyanyikan lagu kebangsaan mereka sendiri.

Karena para pendukung di seluruh negeri bertepuk tangan untuk mendukung protes besar-besaran yang melanda negara itu.

Itu adalah langkah berani dimana mereka bisa menghadapi konsekuensi di rumah.

Jika salah satu negara ingin melaju melewati fase grup Piala Dunia 2022, mereka harus menang di sini, terutama Wales, yang masih memiliki pertemuan terberat di grup yang akan datang saat menghadapi Inggris.