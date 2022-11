Tak Hanya Satu Jalan Menuju Surga

Oleh: KH Husin Naparin Lc MA, Ketua MUI Provinsi Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - DALAM kehidupan sehari-hari, kita mendengar pepatah yang berbunyi “Tidak satu jalan ke roma”. Hal ini dapat kita relevansikan dengan ungkapan tidak hanya ada satu jalan ke surga. Sebagaimana kita maklumi angka 10 adalah angka sempurna. Angka ini didapatkan bisa jadi dengan 5 tambah 5 atau dengan cara yang lain yaitu umpamanya 8 tambah 2 yang jumlahnya sama berjumlah 10, atau 6 tambah 4 dan lain sebagainya yang jelas tetap berjumlah 10.

Dalam peristiwa mikraj Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, beliau bersabda kepada Nabi Muhammad SAW, “Ya Muhammad, Abliq ummataka minniyassalam, waakhbirhum annal jannata tayyibatutturbah azmatulma’ arduhassama watuwal ard waiddat lilmuttakin wagirasuha astaghfirullah (Istighfar), Subhanaullah (Tasbih), Walhamdulillah (Hamdalah), Walailahailaullah (Tahlil), Wallahuakbar (Takbir), Walahaula walakuwwata illa billah alali alazim (Hauqallah).” Maksudnya Nabi Ibrahim AS berkata pada Nabi Muhammad SAW, “Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu, bahwa surga itu akan diberikan kepada masing-masing umat yang bertakwa kepada Allah SWT masing-masing seluas langit dan bumi. Tanah yang lapang ini hendaklah ditanami dengan tanaman-tanaman surga Astaghfirullah (Istighfar), Walhamdulillah (Tahmid), Walailahaillaullah walakuwwata illa billah alihilazim (Hauqallah).

Seyogyanya dalam sehari kita baca 100 kali yang artinya kita menanam tanaman surga ini 100 batang sehingga nantinya diharapkan tanah seluas langit dan bumi yang kita terima nantinya tidak kosong melompong tetapi penuh dengan tanaman surga itu. “Ya Muaz latadanna inda duburi kullissalatin anta tadulaullaha Allahumma ainni alla zikrika wasyukrika wahusni ibadati.” Artinya Wahai Muaz jangan engkau tinggalkan sesudah akhir shalat fardhu untuk berdoa. “Allahumma ainni alazikrika wasyukrika wahusni ibadati.” Artinya Wahai muaz jangan engkau tinggalkan sesudah shalat fardhu untuk berdoa Ya Allah tolong lah aku bagaimana supaya aku bisa mengingat (Menyebut) nama-Mu. Wasyukrika dan bersyukur akan segala nikmat mu dan baik nya ibadah kepada engkau.

Mengapa demikian? Kita tahu bahwa banyak manusia yang meraih nikmat Allah tetapi tidak pandai mensyukurinya dan beribadah seadanya atau sejadinya, maka kita minta tolong agar bagaimana bisa beribadah yang baik kepada Allah SWT, yang diistilahkan dengan Ikhsan yaitu merasa selalu diawasi Allah SWT.

Disinilah, seorang orator yaitu Ari Ginanjar menyampaikan pesan-pesan keislaman melalui metode pencerahan jiwa yang ia sebut dengan 165. Maksudnya 1 adalah kalimat syahadat (Keimanan), Yang disempurnakan dengan percaya kepada malaikat-malaikat Allah setelah bersahadat, percaya adanya kitab-kitab Allah, percaya adanya Rasul dan Nabi Allah yang pokok adalah 25 rasul. Ada Rasul yang tergolong Ulul Azmi yaitu Nabi-nabi dan Rasul yang banyak penderitaannya, yaitu Nabi Adam AS, Nabi Nuh AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kewajiban melaksanakan rukun islam yaitu shalat fardu 5 waktu, puasa ramadan, menunaikan zakat, dan naik haji ke Makkah jika mampu pergi ke sana. Nah dengan demikian diharapkan sempurnalah keislaman seseorang, selanjutnya ia berusaha menjaga diri.

Dalam memelihara dirinya sebagai seorang muslim yang tergambar dalam doa yang disebutkan di dalam ayat-ayat Alquran “Hatta izabalaga arbainnassanah, rabbi auji’ni anashkura ni’mataka allati anamta alayya waala walidayya, wa an a’mala shalihan, wa aslihli inni tubtu ilayka wa anna minal muslimin.”Artinya seseorang itu apabila sudah mencapai usia 40 tahun (merupakan kematangan seseorang dalam berpikir) ia berdoa, “Ya Allah berilah aku kepandaian untuk mensyukuri nikmat Allah yang dia berikan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku, dan tujukilah aku bagaimana supaya aku bisa beramal saleh yang engkau ridai, dan aslihli fizurriyati artinya tolong perbaikilah kehidupan anak keturunanku, dan aku bertaubat kepada engkau, yang artinya sesudah usia 40 tahun kita dianjurkan banyak-banyak bertaubat kepada Allah, Wa annal minal muslimin maksudnya bagaimana kita memantapkan diri sehingga menjadi seorang muslim yang sempurna.

Disinilah sebaiknya kita beristighfar di waktu sahur, karena ahli surga itu dahulunya ketika ia masih hidup, ia sedikit sekali tidur di waktu malam karena akan beristigfar kepada Allah SWT. Tetapi dalam beristigfar di waktu sahur itu yang membuat ia sedikit sekali tidur di waktu malam, ia menggunakan pula harta yang ia miliki untuk bersedekah kepada orang-orang yang meminta dan orang-orang yang kekurangan.

Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa barang siapa yang bersedekah di waktu sahur, 2 malaikat berdoa di upuk timur, yang satu berdoa Allahumma’ti mumfikan khalafa. Artinya Ya Allah lihat hamba mu yang bersedekah itu, berilah gantian apa yang ia sedekahkan. Dan yang satu lagi berdoa Allahummati mumsyikan talafa, Artinya Ya Allah rusakkanlah harta orang yang kikir itu. (*)