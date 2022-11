Tampil dengan Eksterior Glamorous and Tough, All New Kijang Innova Zenix Hadir di Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Toyota All New Kijang Innova Zenix resmi meluncur di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Varian teranyar dari Toyota ini hadir dengan berbagai fitur dan keunggulan.

Produk baru ini secara resmi diluncurkan di Atrium Utama Duta Mall Banjarmasin, Jumat (25/11/2022).

Mobil yang ramah lingkungan ini membuktikan komitmen Toyota terhadap mobilitas inkfusif dengan terus mengembangkan kendaraan Hybrid EV yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Stephanus Tjuatjadinata Kepala Cabang Wira Toyota Banjarmasin mengatakan, Mengusung tagline Cross Into The New Energy, All New Kijang Innova Zenix menjanjikan performa berkendara yang superior dengan mengadopsi platform dan mesin TNGA, serta teknologi Toyota Hybrid System generasi ke-5.

Baca juga: Penampakan Motor Honda Baru, MSX125 Grom, Mungil dan Lincah di Jalan

Baca juga: Kasus Kartel Harga Motor, Honda dan Yamaha Akui Sudah Bayar Denda

Baca juga: Geber Honda Custom Playground di Duta Mall, Trio Motor Beri Diskon hingga Rp 1,5 Juta

All New Kijang Innova Zenix dirancang untuk mewujudkan mobilitas yang nyaman dan aman, sekaligus mendukung visi Toyota dalam menciptakan ever better cars untuk dunia yang lebih sustainable dan inklusif, serta untuk mencapai pengurangan emisi karbon.

All New Kijang Innova Zenix, puncak evolusi Kijang untuk era baru ini mewarisi beberapa fitur dari generasi sebelumnya. Mobil ini hadir sebagai model yang spacious, customer-centric, dan ramah lingkungan.

Kijang generasi ke-7 di Indonesia ini mencakup perubahan mendasar dan menyeluruh.

"All New kijang Innova Zenix telah menjadi sebuah mobil untuk era baru. Di atas segalanya, kami berharap Anda dan orang yang Anda cintaiakan memiliki banyak momen menyenangkan dan kenangan indah," harap Stephanus.

Ditambahkan Kepala Cabang Auto2000 Banjarmasin, Muhammad Zainuri,

All New Kijang Innova Zenix tersedia dalam tujuh (7) grades yang dibagi menjadi 3 grade utama yaitu Q, V dan G. Pada grade Q 2.0 HV, kendaraan ini telah dilengkapi dengan TSS 3.0 dan tersedia pilihan Modell ista sebagai styling package tambahan.

Di grade V, terdapat dua pilihan engine yaitu Gaso//ne dan Hybrid EV, dimana untuk grade 2.0 V HV tersedia opsi Modellista. Di grade G, juga tersedia dua pilihan engine, termasuk Hybrid EV.

Hal ini menjadikan All New Kijang Innova Zenix sebagai model Toyota pertama yang menjadikan Hybrid EV sebagai opsi di setiap grade.

Baca juga: Pengisian Mobil Listrik Masih Terbatas, Hyundai : Kapasitas Listrik di Rumah Akan Diupgrade

Baca juga: Beli Unit Hyundai STARGAZER dan CRETA Dapat Gratis Suku Cadang dan Perawatan Berkala

Konsep mobil ini adalah Innovative Multipurpose Crossover sebagaimana Toyota Beyond, sebuah minivan yang dicintai oleh keluarga milenial dengan nilai-nilai global.

Mewarisi DNA motif yang telah lama digandrungi masyarakat dan telah mengalami berbagai penyempurnaan, sehingga menjadi sebuah mobil untuk era baru.

Total Mobility Solution untuk hadirkan mobilitas personal dan peace of mind sebagai perusahaan mobilitas, Toyota berkomitmen untuk menghadirkan solusi mobilitas yang mudah dan fleksibel sehingga menciptakan peace of mind bagi pelanggan. (Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)