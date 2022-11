Nasib Persib vs Persija Efek Format Baru Jadwal Liga 1 2022, Ikut Main di Jateng dan Yogyakarta?

Persib Bandung tetap melakukan melakukan persiapan tim untuk menghadapi laga El Clasico Persib vs Persiaj di pekan ke 11 Liga 1 2023/2023. Nasib Laga Persib vs Persija Efek Format Baru Liga 1 2022, Ikut Main di Jateng dan Yogyakarta?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta tertunda imbas Tragedi Kanjuruhan. Kini Jadwal Liga 1 2022 mulai dirancang dengan sistem bubble.

Lantas bagaimana nasib laga Persib vs Persija yang tertunda itu di BRI Liga 1 2022/2023 baru?

Nah, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus memberikan jawaban.

Dia memastikan bahwa kelanjutan Liga 1 2022/2023 akan digelar dengan sistem bubble.

Walau demikian, sistem bubble akan dilakukan selama enam pekan ke depan atau sampai putaran pertama Liga 1 2022/2023 berakhir.

Memasuki putaran kedua nanti, format Liga 1 2022/2023 akan kembali berubah dengan sistem kandang tandang.

Adapun sistem bubble ini digelar di Jawa Tengah (Jateng) dan Yogyakarta.

Ferry Paulus juga mengatakan bahwa sistem bubble ini dimulai dari pekan ke-12 Liga 1 2022/2023.

Lantas bagaimana nasib tiga pertandingan tunda yang belum juga bermain di pekan ke-11 Liga 1 2022/2023?

Seperti diketahui, Liga 1 2022/2023 ditunda setelah Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022.

Ketika ditunda, masih ada tiga pertandingan yang belum bertanding yakni PSIS Semarang Vs Bhayangkara FC, Persib Bandung Vs Persija Jakarta, dan Barito Putera Vs PSM Makassar.

Ferry Paulus mengakui bahwa PT LIB belum memikirkan apakah tiga laga tunda itu digelar dengan sistem bubble atau tidak.

Sebab, tuan rumah baik itu PSIS Semarang, Persib Bandung, dan Barito Putera, sudah menjual tiket pertandingan ke suporter.

Ada juga kemungkinan besar tiga laga tunda itu digelar setelah putaran pertama Liga 1 2022/2023 berakhir.