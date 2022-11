Susunan Pemain Jepang vs Kostarika di Piala Dunia 2022: Prediksi Skor, Head To Head, Link SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Perkiraan Susunan Pemain, Prediksi Skor hingga Link Live Streaming SCTV laga Jepang vs Kostarika di Piala Dunia 2022.

Jadwal siaran langsung Jepang vs Kostarika pada lanjutan penyisihan grup Piala Dunia 2022 berlangsung Minggu (27/11/2022).

Pertandingan yang akan Siaran Langsung SCTV dan mentari TV ini di gelar mulai pukul 17.00 WIB.

Jepang akan mencari untuk membangun kemenangan luar biasa mereka atas Jerman ketika mereka melanjutkan kampanye Grup E mereka melawan Kosta Rika pada hari Minggu.

Sisi Hajime Moriyasu memulai Piala Dunia 2022 merekadengan kemenangan 2-1 atas juara dunia empat kali Jerman pada hari Rabu, sementara Kosta Rika menderita kekalahan 7-0 dari Spanyol dalam pertandingan pembuka turnamen mereka.

Prediksi Skor

Jepang 2-0 Kosta Rika

Jepang brilian melawan Jerman pada hari Rabu, dan sangat sulit untuk melewati mereka saat memilih pemenang di sini.

Kosta Rika harus menunjukkan peningkatan dari kekalahan mereka dari Spanyol, tetapi kami sepenuhnya mengharapkan Jepang untuk membuat kemenangan beruntun di bagian ini berkat skor 2-0.

Head to Head

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini data head to head terakhir Jepang vs Kostarika:

4 Laga Terakhir Jepang vs Kosta Rika:

11-09-2018: Jepang vs Kosta Rika 3-0

03-06-2014: Kosta Rika vs Jepang 1-3

17-04-2002: Jepang vs Kosta Rika 1-1

6-08-1995: Jepang vs Kosta Rika 3-0

5 Laga Terakhir Jepang: