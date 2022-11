Akhirnya Boy William Ngaku Pacari Ayu Ting Ting, Kuak ke Song Joong Ki

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ucapan tak terduga muncul kala artis Boy William dan Ayu Ting Ting menghadiri acara Meet and Greet bareng aktor Korea Selatan, Song Joong Ki.

Menjadi MC di acara itu, Boy William malah mengaku sebagai pacar Ayu Ting Ting.

Diketahui, aktor Korea Selatan, Song Joong Ki saat ini tengah berada di Indonesia. Dia menghadiri dua acara sekaligus.

Sabtu (26/11/2022) kemarin, Song Joong Ki hadir dalam acara Meet and Greet yang digelar brand kecantikan Scarlett.

Acara tersebut digelar dengan meriah. Beberapa artis papan atas Tanah Air pun turut duduk di barisan bangku tamu.

Mulai dari Ayu Ting Ting, Ashanty hingga Aurel Hermansyah turut memeriahkan acara Meet and Greet bareng Song Joong Ki.

Namun ada satu momen menarik yang terjadi di sana hingga menyita perhatian publik.

Momen itu terjadi saat Boy William berada di panggung sebagai MC acara tersebut.

Dia bersama Song Joong Ki dan Felicya Angelista, mendadak menunjuk Ayu Ting Ting yang tengah berada di bangku tamu.

Bikin baper tamu yang lain, Boy memanggil Ayu dengan Chagiya atau panggilan sayang untuk kekasih.

Secara tak langsung, Boy di depan Song Joong Ki memperkenalkan Ayu Ting Ting sebagai kekasihnya.

“This one, stand up chagiya. Her name is Ayu Ting Ting uri chagiya. (Ini yang pakai baju kuning, berdiri sayang. Namanya Ayu Ting Ting, dia kekasih saya),” kata Boy pada Song Joong Ki, dilansir Tribun Style pada Minggu, 27 November 2022.

Mendengar ucapan Boy, Song Joong Ki tampak kaget kemudian melihat ke arah Ayu Ting Ting.

Sayangnya Ayu Ting Ting malah menunjukkan gestur jika ucapan Boy tidaklah benar.