Ingat, Ini Bahaya Pegang Langsung Kecoak Mati, Terdapat 30 Spesies Bakteri

BANJARMASINPOST.CO.ID – Kecoak mati ternyata sangat berbahaya. Jika melihat kecoak mati ingat langsung memegangnay dengan tangan kosong.Kenapa karena kecoak mati ternyata membawa banyak spesies bakteri pada tubuhnya.

Jika melihat kecoak mati hendaknya langsung dibuang dan kalau pun mau menyentuhnya gunakan alat.

Adapun jika terpaksa menyentuh Kecoak dengan tangan gunakan lah sarung tangan agar terhindar dari bakteri.

Selain itu kecoak mati mengeluarkan asam foleat. Aromanya memberi sinyal kepada kecoak, serta serangga lainnya, bahwa serangga yang terletak di sana adalah makanan.

Baca juga: Rumah Anda Banyak Kecoak, Jangan Khawatir Begini Cara Membasminya

Baca juga: Ini Dia Kucing Tertua di Dunia, Bernama Flossie Dari Inggris, Berumur Setara 120 Tahun Manusia

Kecoak mati pun mereka pun mengeluarkan feromon, yang mana sekresi ini umum dikeluarkan ketika serangga termasuk kecoak tiba di sebuah sumber makanan.

Serangga lainnya akan menangkap aroma feromon dan menuju area tersebut. Namun, ketika hendak membuang bangkai kecoak, menyentuhnya dengan tangan kosong tidak direkomendasikan.

Kecoak mati berbahaya

Dilansir dari Cockroach Zone, Minggu (27/11/2022), kecoak mati dapat membahayakan kesehatan manusia. Sebelum mati, mereka memakan material yang membusuk dan sampah, dan tinggal di selokan kotor.

Kebanyakan orang menyentuh kecoak mati dengan tangan kosong. Padahal, ini dapat meningkatkan risiko tertular penyakit dan infeksi berbahaya.

Ada sebuah studi bertajuk “Cockroaches as Carriers of Bacteria In Multi-family Dwellings” yang diterbitkan oleh Cambridge University Press pada 2009.

Para ilmuwan mengidentifikasi 30 spesies bakteri berbeda yang dibawa oleh kecoak. Bakteri patogen mewakili 54 persen dari semua yang diidentifikasi.

Lebih lanjut, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan, kecoak membawa penyakit usus seperti diare, disentri, demam tifoid, dan kolera. Bersentuhan dengan kecoak mati membuatmu berisiko terkena listeriosis, salmonellosis, dan E.coli.

Baca juga: Adu Kuat 25 Menit, Pemancing di Inggris Ini Tangkap Ikan Mas Raksasa, Diberi Nama The Carrot

Baca juga: Kisah Tim SAR Tertua dari Yogyakarta di Gempa Cianjur, Jiwa Terpanggil Bantu Cari Para Korban

Jika bersentuhan dengan kecoak mati yang terkontaminasi bakteri berbahaya, mungkin kamu akan mengalami wajah, tenggorokan, dan mulut yang bengkak, kesulitan bernapas, atau ruam kulit.

Kemudian hidung tersumbat, pusing dan ketidakstabilan, tekanan darah rendah, batuk, mengi, serta infeksi telinga dan sinus.