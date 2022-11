Prediksi Skor Belgia vs Maroko di Piala Dunia 2022: Susunan Pemain, H2H, Jadwal Tayang SCTV-Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak Prediksi Skor, Perkiraan Susunan Pemain, Head To Head, Jadwal Siaran Langsung SCTV dan Siaran Tunda Indosiar laga Belgia vs Maroko di Piala Dunia 2022.

Berdasarkan jadwal, laga Belgia vs Maroko akan tayang Live Streaming TV Online Vidio.com. Laga berlangsung pada hari Minggu 27 November 2022 pukul 20.00 WIB.

Laga Belgia vs Maroko juga bisa diakses via Live Streaming SCTV via Vidio.com. Juga ada siaran tunda Indosiar.

Setelah mengalahkan Kanada di pertandingan pembukaan, Setan Merah sekarang akan berusaha untuk menjinakkan Atlas Lions, yang menahan Kroasia dengan hasil imbang tanpa gol.

Prediksi Skor

Analisis sportsmole.co.uk menunjukkan hasil yang paling mungkin dari pertandingan ini adalah kemenangan Belgia dengan probabilitas 39,32 persen.

Kemenangan untuk Maroko 34,32 persen dan seri 26,4 persen.

Skor yang paling mungkin untuk kemenangan Belgia adalah 1-0 dengan probabilitas 10,06 persen.

Skor kemungkinan besar berikutnya untuk hasil tersebut adalah 2-1 (8,48 persen) dan 2-0 (6,81 persen).

Kemenangan Maroko yang paling mungkin adalah 0-1 (9,27 persen), sedangkan untuk skor seri adalah 1-1 (12,53 persen).

Prarkiraan Susunan Pemain

Timnas Belgia (3-4-2-1): Thibaut Courtois (Kiper), Toby Alderwereld, Jan Vertonghen, Lenader Dendoncker (Belakang), Yannick Carrasco, Axel Witsel, Youri Tielemans, Timothy Castagne, Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard (Tengah), Michy Batshuayi (Depan).

Pelatih: Roberto Martinez

Timnas Maroko (4-3-3): Yassine Bonou (Kiper), Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Noussair Mazraoui (Belakang), Sofyan Amrabat, Anas Zaroury, Selim Amallah (Tengah), Hakim Ziyech, Youssef En Nesyri, Soufiane Boufal (Depan).