Pertama Ikut Contest Cosplay, Jeffry Langsung Juara di Banjarmasin Post Millenial Fest

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Senyum sumringah tak bisa ditutupi dari wajah Jeffry.

Pria berusia 27 tahun itu berhasil dinobatkan sebagai juara pertama Cosplay Contest pada Banjarmasin Post Millenial Fest, Minggu (27/11/2022) malam.

Perjuangan selama berjam-jam menahan rasa pengap menggunakan kostum anime favoritnya yakni Goblin Slayer pun tak sia-sia.

"Syukur, tidak menyangka juga sebenarnya, karena ini adalah kali pertama saya mengikuti cosplay contest," kata pria yang berprofesi sebagai Barista ini.

Goblin Slayer adalah seri novel ringan Jepang bergenre fantasi gelap.

Novel tersebut ditulis Kumo Kagyu dan diilustrasikan oleh Noboru Kannatuki.

Sebuah adaptasi manga oleh Kōsuke Kurose dimuat berseri dalam majalah Monthly Big Gangan, dan adaptasi kedua oleh Masahiro Ikeno dimuat dalam majalah yang sama.

Sebuah manga prekuel karya Kento Eida dimuat dalam majalah Young Gangan.

Semua versi novel dan adaptasi manga-nya telah dilisensi oleh penerbit asal Amerika Utara, Yen Press.

Tiga CD drama audio telah dirilis, dibundel bersama dengan novel ringan volume keempat, keenam, ketujuh, dan kedelapan.

Sebuah adaptasi anime yang diproduksi oleh White Fox ditayangkan sejak tanggal 7 Oktober hingga 30 Desember 2018.

Novel ringan Goblin Slayer menduduki peringkat kelima pada tahun 2017 di buku panduan novel ringan tahunan terbitan Takarajimasha, Kono Light Novel ga Sugoi!, untuk kategori bunkobon.

Volume pertama versi manganya mencapai posisi ke-39 pada peringkat mingguan manga Oricon, dan terjual sebanyak 20.360 kopi pada minggu pertamanya.

"Suka sama ceritanya, makanya pengen banget cosplay Goblin Slayer," tutur Jeffry yang lahir di Malang.

Banjarmasin Post Millenials Fest disponsori Bank Kalsel dan didukung ESI Kalimantan Selatan, OJK Regional 9 Kalimantan, Teh Pucuk Harum, Le Minerale, Wardah Cosmetic, Emina dan diorganisir oleh Tribun EO Banjarmasin berkolaborasi dengan Bilik Bersenyawa.

(Banjarmasinpos.co.id/Muhammad Syaiful Riki)