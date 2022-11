Jadwal Baru Persib vs Persija, PSIS vs BFC dan Barito vs PSM Mulai Jelas, PT LIB Beri Keterangan

Pertandingan Persib vs Persija dalam lanjutan pertandingan Liga 1 2018 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung.

BANJARMASINPOST.CO.ID – Jadwal baru laga-laga tunda Liga 1 2022 mulai ada kejelasan.

Ketiga laga tersebut adalah Persib Bandung vs Persija Jakarta, PSIS Semarang vs Bhayangkara FC (BFC) dan Barito Putera vs PSM Makassar.

Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus mengatakan tiga laga tunda Liga 1 2022/2023 sebelum kompetisi dihentikan pada 2 Oktober lalu akan dipertandingkan di luar sistem bubble.

“Tiga pertandingan tunda digelar di luar bubble. Setelah bubble baru bisa digelar dengan penonton,” kata Ferry Paulus usai rakor dengan Kemenpora, PSSI, Polri dan Kementerian PUPR di Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Ferry Paulus menjelaskan ketiga laga tunda itu tidak bisa dimasukkan dalam pertandingan dengan sistem bubble yang direncanakan hingga putaran pertama berakhir.

Sistem bubble akan diadakan di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Venue yang digunakan antara lain, Stadion Maguwoharjo, Stadion Moch Soebroto, Stadion Sultan Agung dan Stadion Jati Diri.

Memasuki putaran kedua, kompetisi kembali dengan format home and away dan kemungkinan kembali bakal dihadiri suporter di Stadion.

“Karena waktu terlalu rapat tidak mungkin ada tiga pertandingan. Kalau dimasukkan di jadwalkan itu, sampai di pekan ke-17 akan terganggu. Yang pasti bubble hanya untuk Desember putaran pertama, putaran kedua setelah bubble. Sangat memungkinkan untuk dengan penonton,” terang Ferry Paulus.

Sementara itu terkait kepastian kembali bergulirnya Liga 1 2022/2023, PT LIB dan PSSI masih menunggu dari pihak kepolisian. Mereka pun hari ini dijadwalkan melakukan rakor di Mabes Polri.

