Jadwal Piala Dunia Siaran Live SCTV Malam ini Belanda dan Iran vs USA, Wales vs Inggris Streaming

Jadwal siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2022 di SCTV malam hari ini Selasa (29/11) - Rabu (30/11) ada Belanda vs Qatar dan Iran vs Amerika Serikat. Sementara dua lainnya, Ekuador vs Senegal dan Wales Inggris hanya tayang lewat Live Streaming TV Online Vidio

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal jam tayang siaran langsung Piala Dunia 2022 (World Cup 2022) gratis di SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio malam hari ini Selasa (29/11/2022) hingga Rabu (30/11/2022) dini hari WIB.

Jadwal siaran langsung Piala Dunia 2022 hari ini dan dini hari nanti akan diwarnai empat pertandingan, namun hanya dua yang tayang di SCTV.

Jadwal pertandingan Piala Dunia 2022 di SCTV malam hari ini ada Belanda vs Qatar dan Iran vs Amerika Serikat. Sementara dua lainnya, Ekuador vs Senegal dan Wales Inggris hanya tayang lewat Live Streaming TV Online Vidio.

Selama dua matchday Piala Dunia 2022 berlangsung, baru ada tiga tim yang sudah memastikan lolos ke babak 16 besar. Ketiganya adalah Prancis (Grup D), Brasil (Grup G), serta Portugal (Grup H).

Sementara itu, hari ini, ada empat tim dari Grup A dan Grup B yang bakal menyusul langkah Prancis, Brasil, dan Portugal.

Dari Grup A, pertandingan menentukan akan dijalani Ekuador dan Senegal.

Duel Ekuador vs Senegal ini akan berlangsung di Stadion International Khalifa, Doha mulai pukul 22.00 WIB yang tayang lewat Live Streaming TV Online Vidio.

Pemenang duel Ekuador kontra Senegal ini akan dipastikan lolos ke 16 besar.

Bedanya, Ekuador hanya perlu menghindari kekalahan sedangkan Senegal wajib menang.

Pada saat bersamaan di Stadion Al Bayt, Al Khor, berlangsung duel sesama kontestan Grup A antara Belanda vs Qatar yang tayang lewat siaran langsung SCTV.

Tuan rumah Qatar sendiri sudah dipastikan gugur, sedangkan Belanda perlu mengamankan status juara bertahan, guna menghindari lawan berat di 16 besar nanti.

Dua pertandingan tak kalah menentukan juga tersaji di Grup B.

Inggris, Iran, Amerika Serikat (AS), dan Wales masih sama-sama berpeluang lolos ke fase gugur.

Jadwal pertandingan Grup B antara Iran vs AS dan Wales vs Inggris akan dilangsung secara bersamaan pada Rabu (30/11/2022) pukul 02.00 dini hari WIB.