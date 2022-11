Raffi Ahmad Pasti Kecele, Jessica Iskandar dan Vincent Pamer Rumah Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Jessica Iskandar sempat bikin heboh. Istri Vincent Verhaag itu mengaku terlilit utang.

Bahkan, Jessica Iskandar pernah mengaku menunggak bayar cicilan rumah.

Raffi Ahmad pun sampai bersedia membayarkan satu bulan cicilan yang menunggak.

Namun nyatanya, kini, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag malah melakukan syukuran atas rumah barunya di Bali.

Jessica Iskandar diketahui akhirnya dapat bernapas lega setelah kediamannya dengan Vincent Verhaag di Bali akhirnya rampung sehingga dapat langsung menggelar acara syukuran.

Baca juga: Pesan Ibu Dewi Perssik Kala Rian Ibram Mau Jadi Suami Keempat

Baca juga: Kelakuan Asli Arya Saloka dan Amanda Manopo di Luar Scene Ikatan Cinta Terekam, Kru Teriak

Namun di balik kebahagiannya dalam melakukan syukuran atas rumah barunya di Bali, Jessica Iskandar justru ramai dicibir netizen.

Ini karena menyinggung masalah finansialnya beberapa waktu lalu, dilansir dari akun instagram pribadinya @inijedar, Selasa (29/11/2022).

Dalam unggahan tersebut Jessica Iskandar tampak menampilkan beberapa pakaian adat di atas sebuah kasur berwarna putih.

Ternyata pakaian tersebut dipergunakan keluarga kecil Jessica Iskandar dan sang suami, Vincent Verhaag dalam ucapara pemberkatan untuk rumah barunya.

Sehingga Jessica Iskandar yang sangat senang mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya atas rumah barunya di Bali yang telah selesai di bangun.

Bahkan saat itu Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag berpose bersama kedua buah hati mereka, El Barack Alexander, Don Azaiah Jan Verhaag menggunakan pakaian adat Bali lengkap bernuasa putih dengan kain merah dan biru.

"Yeay hari ini kita selamatan rumah baru! Terima kasih papà @v.andrianto you’re the best! We love you!.

Terima kasih Tuhan puji syukur kami panjatkan ke hadiratMu, semoga selalu kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dan kenyamanan dirumah baru kami. Amin! I’m super happy and full of blessings," tulis Jessica Iskandar.

Unggahan tersebut sontak saja mengundang beragam komentar dari netizen.