Respons Syahrini dan Reino Barack Kala Beredar Akta Cerai, Aisyahrani Beri Sinyal Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rumor rumah tangga Syahrini dan Reino Barack kandas mencuat imbas beredarnya penampakan akta cerai di media sosial.

Hal itu membuat kondisi pernikahan Syahrini dan Reino Barack menjadi pusat perhatian publik saat ini.

Mengingat, keduanya tampak selalu romantis di media sosial namun tiba-tiba muncul akta cerai di sosmed.

Hal tersebut belum diklarifikasi pihak Syahrini maupun Reino Barack sampai sekarang.

Malah Syahrini dan Reino Barack terus tampil mesra di instagram seolah menepis isu miring itu.

Bahkan, Aisyahrani adik Syahrini memberikan sinyal kalau dia akan menyusul kakaknya ke Jepang.

Hal tersebut diketahui dari postingan Syahrini melalui akun instagram pribadinya, @princessyahrini pada Selasa 29 November 2022.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan terbaru Syahrini tersebut, Selasa (29/11/2022), penyanyi yang akrab disapa Incess mengunggah foto bersama Reino Barack.

Melalui caption, Syahrini pun menuliskan pesan romantis tentang Reino Barack.

“You Are My Heart, My Life, My One And Only Thought, “ tulisnya.

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka berarti “Kamu Adalah Hatiku, Hidupku, Satu-satunya Pikiranku”.

Hal tersebut seakan menjadi respon tak langsung dari Syahrini di tengah rumor akta cerai yang beredar kini.

Sementara itu, Aisyahrani yang akan ke Jepang sudah tak sabar lagi untuk berangkat menyusul Incess.

Hal itu diungkapkan melalui tulisan dalam komentar pada postingan Syahrini tersebut.