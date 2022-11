Polandia vs Argentina Tak Live SCTV, Jadwal Siaran TV Piala Dunia Malam ini Ada Tunisia vs Prancis

Instagram SCTV Sport

Jadwal siaran langsung Piala Dunia 2022 di SCTV malam hari ini Rabu (30/11) - Kamis (1/12) ada Tunisia vs Prancis dan Arab Saudi vs Meksiko. Sementara dua lainnya, Australia vs Denmark dan Polandia vs Argentina hanya tayang lewat Live Streaming TV Online Vidio.